Yahya Saree: Saudi Arabia ilishambulia Yemen mara 62 katika saa 24 zilizopita

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al-Masira, Yahya Saree, msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, alitangaza: katika saa 24 zilizopita, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ulifanya mashambulizi 62 ya anga na makombora dhidi ya mji mkuu Sanaa na mikoa kadhaa mingine.

Msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen alisema: ndege za kivita za F-15 za Saudi zilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya kiraia huko Sanaa, Marib, Saada, Lahij na Taiz. Katika mashambulizi hayo, idadi ya raia wasio na hatia ikiwemo wanawake na watoto walifariki na kujeruhiwa.

Hapo awali alikuwa amesisitiza kuhusu jambo hili: jumla ya mashambulizi ya anga na makombora yaliyofanywa na muungano unaoongozwa na Riyadh tangu kuanza kwa mvutano wa hivi karibuni dhidi ya nchi yetu yamefikia 2855.