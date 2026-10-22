An-Nujaba inapinga kuwasilisha silaha za upinzani wa Iraq

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Shafaq News, Abdulqader Karbalai, naibu wa kijeshi wa harakati ya upinzani wa Kiislamu An-Nujaba ya Iraq, alikataa ripoti kuhusu mabadiliko ya msimamo wa harakati hii kwa ajili ya kushiriki katika mchakato wa kisiasa na kusisitiza kwamba masuala kama ukiritimba, kuwasilisha na kupokonya silaha za upinzani hayana nafasi katika istilahi na lugha ya harakati hii.

Alisisitiza: uamuzi huu bado unaendelea, na hakuna mabadiliko yaliyofanywa kwake. Harakati ya An-Nujaba inakusudia kubaki pamoja na watu wa Iraq, kushiriki katika mateso na wasiwasi wao, na kuakisi sauti za haki za watu bila hofu ya lawama za wengine.

Naibu wa kijeshi wa harakati ya An-Nujaba pia alieleza kuhusu silaha za upinzani kwamba katika istilahi na lugha ya harakati hii, dhana kama "ukiritimba wa silaha," "kuwasilisha silaha" na "kupokonya silaha" hazina nafasi.

Mwishoni alieleza matumaini kwamba Iraq katika siku zijazo itakuwa nchi iliyoendelea, yenye uhuru kamili, isiyo na ufisadi na yenye usalama na maisha ya heshima kwa raia.