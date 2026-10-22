Hatua za Marekani kuwaondoa wafanyakazi wake kutoka nchi za Ghuba

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu shirika la habari la Reuters, maafisa watatu wa Marekani walitangaza kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo inaandaa amri ya kuwaondoa idadi ya wafanyakazi na wanafamilia wao kutoka balozi za Marekani katika eneo la Ghuba; hatua ambayo kwa mujibu wa maafisa wawili inachukuliwa kutokana na uwezekano wa kuanza tena kwa migogoro, hasa na harakati ya Ansarullah ya Yemen.

Kwa mujibu wa vyanzo vya Marekani, Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo inaandaa amri ya kuwaondoa kwa lazima idadi ya wafanyakazi na wanafamilia wao kutoka balozi za Marekani katika eneo la Ghuba.

Maafisa wawili wa Marekani walitangaza kwamba hatua hii inahusiana na uwezekano wa kuanza tena kwa migogoro, hasa na vikosi vya Ansarullah vya Yemen.

Wakati huo huo, balozi ya Marekani huko Riyadh siku ya Jumatano kwa kutoa onyo la usalama ilionya kuhusu uwezekano wa mashambulizi zaidi ya Ansarullah dhidi ya Saudi Arabia.

Onyo hili lilitolewa baada ya mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia ikiwemo shambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh.

Maafisa wawili wa Marekani pia walisema kwamba amri inayowezekana ya kuondoka inaweza kujumuisha kuwaondoa wafanyakazi wote na wanafamilia wao kutoka uwakilishi wa kidiplomasia wa Marekani nchini Saudi Arabia.