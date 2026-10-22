Macron: Tulisema tangu mwanzo kwamba vita vya Iran si vita vyetu; sisi ni wafuasi wa amani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu tovuti ya Élysée, Emmanuel Macron, Rais wa Ufaransa, leo Jumatano katika hotuba yake alitangaza: nataka kuzungumza kuhusu safari ya kikazi niliyoifanya hivi karibuni katika eneo hili (Asia Magharibi) na ambayo sasa tunamaliza. Ni wazi kwamba eneo la Ghuba ya Uajemi katika miezi ya hivi karibuni limeshawishiwa sana na vita vilivyoanza tarehe 28 Februari (na uvamizi haramu wa Marekani dhidi ya Tehran).

Rais wa Ufaransa aliendelea: mgogoro huu ulisababisha hatua za kulipiza kisasi kutoka Iran, kufungwa kwa Mlango wa Hormuz na ukosefu wa utulivu katika eneo lote; hali ambayo imeathiri usalama wa kila nchi na hata uchumi wetu. Matokeo ya jambo hili, ambayo tunayafahamu vizuri, yameathiri moja kwa moja raia wetu kwa miezi; huku kukiwa na kukaribia mwisho wa kiangazi, hali ilizidi kuwa mbaya na masharti ya usalama yakawa mabaya zaidi.

Emmanuel Macron kisha aliongeza: Ufaransa tangu siku ya kwanza imekuwa ikifanya kazi kama sababu ya amani na utulivu. Tulisema tangu mwanzo kwamba hii si vita vyetu, hatukufanya uamuzi kama huo, na amani na utulivu katika eneo ni kipaumbele chetu. Kuna njia mbalimbali za mazungumzo kati ya Iran na Marekani na pia na nchi nyingine, ambazo lengo lake ni kuboresha na kutuliza hali. Hili linachukuliwa kuwa lengo kuu la diplomasia.