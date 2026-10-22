Urusi na China: Uingiliaji haribifu wa kigeni ndio sababu kuu ya ukosefu wa utulivu huko Eurasia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu kituo cha Al-Mayadeen, Urusi na China katika taarifa ya pamoja zililaani uingiliaji haribifu wa kigeni huko Eurasia.

Katika taarifa hii imesisitizwa kwamba uingiliaji haribifu wa kigeni katika hali ya sasa ndio sababu kuu ya kudhoofisha utulivu katika eneo lote la Eurasia.

Li Qiang, Waziri Mkuu wa China, pia jana Jumatano katika mkutano na Vladimir Putin, Rais wa Urusi, alisema: China iko tayari kupanua ushirikiano wa manufaa ya pande zote na Urusi kwa maslahi ya mataifa ya nchi mbili.

Waziri Mkuu wa China katika suala hili aliendelea: upande wa China uko tayari kushirikiana na upande wa Urusi katika ngazi ya juu zaidi ili kuimarisha kwa kuendelea kuelewana na kupanua ushirikiano wa pande nyingi na wa manufaa ya pande zote kwa manufaa ya mataifa yetu.