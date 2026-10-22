Waarabu, Waharedi na Wazayuni wanaoishi nje ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu; mambo 3 yenye ushawishi mkubwa katika uchaguzi wa utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Macho yote yameelekezwa kwenye uchaguzi wa utawala wa Kizayuni unaotarajiwa kufanyika tarehe 27 Oktoba mwaka huu. Uchaguzi huo unafanyika katika kipindi cha ushindani mkali kati ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala huo, na kambi ya wapinzani wake.
Tafiti za maoni zinaonyesha kuwa nguvu za pande hizo mbili zinakaribiana, hali inayofanya iwe vigumu kwa upande wowote kupata wingi wa viti vya bunge unaohitajika ili kuunda serikali.
Katika mazingira hayo, kuna mambo matatu makuu yanayoweza kuathiri mwenendo na matokeo ya uchaguzi huo. Mambo hayo ni kurejea kwa Wazayuni wanaoishi nje ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ili kushiriki katika upigaji kura, kuibuka kwa Gadi Eisenkot kama mmoja wa washindani wakuu wa Netanyahu, na nafasi inayoweza kuchukuliwa na vyama vya Waarabu katika kuamua uwiano wa nguvu ndani ya bunge la utawala huo.
Gazeti la Uingereza la The Economist, katika ripoti yenye kichwa “Wapiga Kura Wanaoishi Nje ya Nchi Wanaoweza Kusaidia Kumwondoa Netanyahu Madarakani,” limeangazia ongezeko la utayari wa Wazayuni wanaoishi nje ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu kurejea katika utawala huo ili kushiriki katika uchaguzi. Wengi wa watu hao hawakushiriki katika uchaguzi uliopita.
Sababu ya hali hiyo ni kwamba sheria za utawala wa Kizayuni haziruhusu Wazayuni wengi wanaoishi nje ya maeneo hayo kupiga kura kupitia balozi za utawala huo. Ni makundi machache tu yanayoruhusiwa kutumia utaratibu huo.
Kwa hiyo, watu hao hulazimika kusafiri hadi katika utawala wa Kizayuni ili kutumia haki yao ya kupiga kura.
Mwelekeo wa kura za Wazayuni wanaoishi nje ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu haujulikani
Shirika la Marekani la Aid Coalition, ambalo kwa mujibu wa madai yake linafanya kazi ya kuunga mkono demokrasia katika utawala wa Kizayuni, limetabiri kuwa zaidi ya Wazayuni 50,000 kutoka Marekani watarudi katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ili kushiriki katika uchaguzi. Hatua hiyo inaweza kuwa na umuhimu mkubwa endapo matokeo ya uchaguzi yatakuwa ya ushindani mkali.
Gazeti la The Economist, likimnukuu Dalia Scheindlin, mtafiti wa sayansi ya siasa, linakadiria kuwa kila kura 40,000 zinaweza kuwa sawa na kiti kimoja kati ya viti 120 vya bunge la utawala wa Kizayuni. Hata hivyo, uwiano huo unaweza kutofautiana kulingana na kiwango cha ushiriki wa wapiga kura na namna kura zitakavyogawanyika kati ya vyama.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo, baadhi ya Wazayuni wanaoishi nje ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu wanachochewa na maandamano yaliyofanyika mwaka 2023 katika utawala wa Kizayuni. Maandamano hayo yalipinga marekebisho ya mfumo wa mahakama yaliyopendekezwa na serikali ya Netanyahu. Hasira iliyotokana na kushindwa kwa kiusalama kulikohusishwa na mashambulizi ya tarehe 7 Oktoba 2023, pamoja na namna vita katika Ukanda wa Gaza vilivyosimamiwa, pia ni miongoni mwa sababu zinazoweza kuathiri uamuzi wao wa kushiriki katika uchaguzi.
Ripoti hiyo inatabiri kuwa baadhi ya wapiga kura hao huenda wakaegemea upande wa vyama vya upinzani dhidi ya serikali ya Netanyahu, kwa kuzingatia aina ya mipango na juhudi zinazowahamasisha kurejea kushiriki katika uchaguzi. Hata hivyo, mwelekeo halisi wa kura zao bado haujulikani.
Wakati huohuo, Gadi Eisenkot, kiongozi wa chama cha Yashar, ametajwa kuwa mmoja wa wapinzani wakuu wa Netanyahu. Suala hili limechambuliwa na mwandishi wa Marekani Suleiman Maswada katika jarida la The Atlantic, kupitia makala yenye kichwa: “Kumshinda Netanyahu Kunategemea Kutatua Tatizo la Kihisabati.”
Eisenkot apiga hatua katika tafiti za maoni
Makala hiyo inaeleza kuwa historia ya kijeshi na kijamii ya Eisenkot inaweza kumsaidia kuvutia baadhi ya wapiga kura wenye misimamo ya mrengo wa kulia katika utawala wa Kizayuni. Amehudumu katika jeshi la utawala huo kwa zaidi ya miongo minne, anatoka katika familia yenye asili ya Morocco, na baada ya kujitenga na chama cha Benny Gantz kutokana na tofauti za kisiasa, alianzisha chama chake mwenyewe.
Hata hivyo, kuongoza kwa Eisenkot katika tafiti za maoni hakumaanishi moja kwa moja kuwa ana uwezo wa kushika nafasi ya waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni. Hii ni kwa sababu mfumo wa kisiasa wa utawala huo unategemea uchaguzi wa vyama, badala ya kumchagua waziri mkuu moja kwa moja. Kwa mujibu wa mfumo huo, kuunda serikali kunahitaji kupata uungwaji mkono wa angalau wabunge 61 kati ya wabunge 120 wa Knesset.
Hapo ndipo lilipo tatizo kuu la wapinzani wa Netanyahu. Wanaweza kupata idadi kubwa ya viti bungeni, lakini wakashindwa kuunda muungano wa kisiasa unaoweza kuhakikisha wanapata wingi unaohitajika.
Suala la kuwaondolea Wayahudi wa Kiharedi wajibu wa utumishi wa kijeshi ni mojawapo ya mambo muhimu zaidi yanayosababisha tofauti za kisiasa. Vita vinavyoendelea katika nyanja kadhaa na miito ya mara kwa mara ya kuwaita wanajeshi wa akiba vitani vimeongeza madai ya kugawanywa kwa haki zaidi kwa mzigo wa utumishi wa kijeshi katika utawala wa Kizayuni. Hata hivyo, vyama vya Kiharedi haviko tayari kuachana na misamaha ya utumishi wa kijeshi iliyopo.
Maswada anaeleza kuwa Eisenkot na baadhi ya viongozi wa upinzani dhidi ya serikali ya Netanyahu wanapinga kuundwa kwa serikali itakayojumuisha vyama vya Kiharedi. Wakati huohuo, hawako tayari pia kuondoa uwezekano wa kushirikiana na vyama vya Waarabu. Msimamo huu unapunguza zaidi chaguo zinazoweza kutumiwa na wapinzani hao.
Makala hiyo inataja uwezekano wa kuundwa kwa serikali ya wachache, ambayo ili kutekeleza mipango yake itategemea uungwaji mkono wa vyama vya Waarabu kutoka nje ya serikali. Njia hii ingewaruhusu wapinzani kupitisha baadhi ya maamuzi bila kuvipa vyama hivyo nafasi za uwaziri.
Ili kueleza uwezekano wa hali hiyo, mwandishi anarejelea uzoefu wa serikali ya Yitzhak Rabin katika miaka ya 1990, ambayo ilitegemea kura za wabunge Waarabu. Hata hivyo, anaonya kuwa kujaribu kurudia mfumo huo kunaweza kukabiliwa na upinzani wa kisiasa na kuongeza mgawanyiko wa ndani katika utawala wa Kizayuni.
Umuhimu wa kura za Waarabu katika utawala wa Kizayuni
Mwandishi Lawrence J. Haas, katika makala iliyochapishwa na jarida la National Interest yenye kichwa “Jinsi Waarabu wa Israel Wanavyoweza Kuamua Matokeo ya Uchaguzi Ujao,” amechambua umuhimu wa kura za Waarabu katika kuamua uwiano wa nguvu za kisiasa ndani ya utawala wa Kizayuni.
Kwa mujibu wa makadirio yaliyotolewa katika makala hiyo, idadi ya Waarabu wanaoishi katika utawala wa Kizayuni ni takribani milioni 2.2, sawa na karibu moja ya tano ya wapiga kura wanaostahili kupiga kura. Mwandishi anaeleza kuwa vyama vyenye uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wapiga kura Waarabu vinaweza kupata kati ya viti 10 na 15 bungeni endapo ushiriki wa wapiga kura utaongezeka. Hali hiyo inaweza kuvifanya vyama hivyo kuwa na ushawishi mkubwa katika kuamua serikali itakayoundwa baada ya uchaguzi.
Haas anaamini kuwa kura hizo zinaweza kuwasaidia wapinzani wa Netanyahu kupata wingi wa viti unaohitajika bungeni, iwapo kambi yake itashindwa kufikia wingi huo. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa upinzani wanapinga ushirikiano na vyama vya Waarabu, jambo linalowakabili na mkanganyiko wa kisiasa. Kwa upande mmoja, wanahitaji kura za wabunge wa vyama hivyo ili kupata wingi bungeni, lakini kwa upande mwingine, wameahidi kutovijumuisha katika miungano ya kuunda serikali.
Mtihani kwa mfumo wa kisiasa wa utawala wa Kizayuni
Ulinganisho huu unaakisi mitazamo na hoja za kisiasa zilizotolewa na waandishi wa makala hizo. Hata hivyo, umuhimu wa vyama vya Waarabu katika uchaguzi wa utawala wa Kizayuni unategemea hasa uwezo wao wa kuathiri hesabu za viti vinavyohitajika ili kupata wingi wa wabunge.
Kwa ujumla, makala hizi tatu zinaonyesha kuwa matokeo ya uchaguzi ujao hayataamuliwa na ushindani kati ya Netanyahu na Eisenkot pekee. Pia yataathiriwa na kiwango cha ushiriki wa Wazayuni wanaoishi nje ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, namna viti vya bunge vitakavyogawanywa kati ya vyama, na uwezo wa wapinzani kuondoa tofauti zao kuhusu Wayahudi wa Kiharedi na vyama vya Waarabu.
Kwa upande mwingine, kupata viti vingi zaidi kwa mojawapo ya kambi za kisiasa katika utawala wa Kizayuni hakumaanishi moja kwa moja kuwa itaweza kuunda serikali imara. Hii ni kwa sababu bila kupata uungwaji mkono wa angalau wabunge 61, kuunda serikali hakuwezekani.
Kwa hiyo, uchaguzi ujao si tu ushindani kati ya vyama vya kisiasa, bali pia ni mtihani kwa mfumo wa kisiasa wa utawala wa Kizayuni. Tofauti kuhusu miungano ya kisiasa zinaweza kusababisha kuendelea kwa mkwamo wa kisiasa au kufanyika kwa uchaguzi mwingine mpya.
Swali kuu ni iwapo makundi hasimu ya kisiasa katika utawala wa Kizayuni yataweza kuyageuza matokeo ya uchaguzi kuwa wingi wa viti unaotegemeka kwa ajili ya kuunda na kuendesha serikali, au kama tofauti zao za ndani zitaendelea kufanya uundaji wa baraza la mawaziri utegemee mazungumzo magumu yanayozidi matokeo ya kura pekee.
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