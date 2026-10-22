Waarabu, Waharedi na Wazayuni wanaoishi nje ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu; mambo 3 yenye ushawishi mkubwa katika uchaguzi wa utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Macho yote yameelekezwa kwenye uchaguzi wa utawala wa Kizayuni unaotarajiwa kufanyika tarehe 27 Oktoba mwaka huu. Uchaguzi huo unafanyika katika kipindi cha ushindani mkali kati ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala huo, na kambi ya wapinzani wake.

Tafiti za maoni zinaonyesha kuwa nguvu za pande hizo mbili zinakaribiana, hali inayofanya iwe vigumu kwa upande wowote kupata wingi wa viti vya bunge unaohitajika ili kuunda serikali.

Katika mazingira hayo, kuna mambo matatu makuu yanayoweza kuathiri mwenendo na matokeo ya uchaguzi huo. Mambo hayo ni kurejea kwa Wazayuni wanaoishi nje ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ili kushiriki katika upigaji kura, kuibuka kwa Gadi Eisenkot kama mmoja wa washindani wakuu wa Netanyahu, na nafasi inayoweza kuchukuliwa na vyama vya Waarabu katika kuamua uwiano wa nguvu ndani ya bunge la utawala huo.

Gazeti la Uingereza la The Economist, katika ripoti yenye kichwa “Wapiga Kura Wanaoishi Nje ya Nchi Wanaoweza Kusaidia Kumwondoa Netanyahu Madarakani,” limeangazia ongezeko la utayari wa Wazayuni wanaoishi nje ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu kurejea katika utawala huo ili kushiriki katika uchaguzi. Wengi wa watu hao hawakushiriki katika uchaguzi uliopita.

Sababu ya hali hiyo ni kwamba sheria za utawala wa Kizayuni haziruhusu Wazayuni wengi wanaoishi nje ya maeneo hayo kupiga kura kupitia balozi za utawala huo. Ni makundi machache tu yanayoruhusiwa kutumia utaratibu huo.

Kwa hiyo, watu hao hulazimika kusafiri hadi katika utawala wa Kizayuni ili kutumia haki yao ya kupiga kura.

Mwelekeo wa kura za Wazayuni wanaoishi nje ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu haujulikani

Shirika la Marekani la Aid Coalition, ambalo kwa mujibu wa madai yake linafanya kazi ya kuunga mkono demokrasia katika utawala wa Kizayuni, limetabiri kuwa zaidi ya Wazayuni 50,000 kutoka Marekani watarudi katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ili kushiriki katika uchaguzi. Hatua hiyo inaweza kuwa na umuhimu mkubwa endapo matokeo ya uchaguzi yatakuwa ya ushindani mkali.

Gazeti la The Economist, likimnukuu Dalia Scheindlin, mtafiti wa sayansi ya siasa, linakadiria kuwa kila kura 40,000 zinaweza kuwa sawa na kiti kimoja kati ya viti 120 vya bunge la utawala wa Kizayuni. Hata hivyo, uwiano huo unaweza kutofautiana kulingana na kiwango cha ushiriki wa wapiga kura na namna kura zitakavyogawanyika kati ya vyama.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, baadhi ya Wazayuni wanaoishi nje ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu wanachochewa na maandamano yaliyofanyika mwaka 2023 katika utawala wa Kizayuni. Maandamano hayo yalipinga marekebisho ya mfumo wa mahakama yaliyopendekezwa na serikali ya Netanyahu. Hasira iliyotokana na kushindwa kwa kiusalama kulikohusishwa na mashambulizi ya tarehe 7 Oktoba 2023, pamoja na namna vita katika Ukanda wa Gaza vilivyosimamiwa, pia ni miongoni mwa sababu zinazoweza kuathiri uamuzi wao wa kushiriki katika uchaguzi.

Ripoti hiyo inatabiri kuwa baadhi ya wapiga kura hao huenda wakaegemea upande wa vyama vya upinzani dhidi ya serikali ya Netanyahu, kwa kuzingatia aina ya mipango na juhudi zinazowahamasisha kurejea kushiriki katika uchaguzi. Hata hivyo, mwelekeo halisi wa kura zao bado haujulikani.

Wakati huohuo, Gadi Eisenkot, kiongozi wa chama cha Yashar, ametajwa kuwa mmoja wa wapinzani wakuu wa Netanyahu. Suala hili limechambuliwa na mwandishi wa Marekani Suleiman Maswada katika jarida la The Atlantic, kupitia makala yenye kichwa: “Kumshinda Netanyahu Kunategemea Kutatua Tatizo la Kihisabati.”