Iraq Yafunga Kituo cha Mpaka na Iran Huku Mashaka Yakiibuka Kuhusu Kukubali Shinikizo la Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– kufungwa kwa kivuko cha mpakani cha Chazabeh kusini mwa Iraq, kinachoiunganisha nchi hiyo na Iran, hakuwezi kutenganishwa na muktadha mpana wa kisiasa unaoonyesha kuwa Baghdad inakabiliwa na shinikizo linaloongezeka kutoka Marekani la kuimarisha udhibiti wa vivuko vya mpakani na miamala ya kifedha. Mabadiliko haya yanajiri sambamba na kuongezeka kwa tofauti za ndani kuhusu suala la kuhakikisha silaha zote zinakuwa chini ya mamlaka ya serikali ya Iraq, hasa baada ya Uturuki kutangaza kuwa haina nia ya kuondoa vikosi vyake kaskazini mwa Iraq.

Kwa mujibu wa gazeti la Lebanon la Al-Akhbar, msemaji wa serikali ya Iraq, Haider al-Oboudi, aliwahi kueleza kuwa kufungwa kwa kivuko hicho kulitokana na kutokamilika kwa miundombinu ya kiufundi na kiteknolojia. Alisema hatua hiyo inalenga kuboresha miundombinu na kuongeza ufanisi wa shughuli za usafirishaji na ugavi katika kivuko hicho. Aliongeza kuwa biashara katika vivuko vingine vya Iraq vinavyoiunganisha na Iran inaendelea bila matatizo.

Hata hivyo, maelezo hayo yanatofautiana na taarifa zilizochapishwa na mashirika ya habari ya kimataifa kuhusu shinikizo la Marekani kwa Baghdad la kufunga vivuko vingine zaidi vinavyoiunganisha Iraq na Iran. Lengo la shinikizo hilo linatajwa kuwa ni kuzuia au kupunguza mtiririko wa fedha na bidhaa zinazotumiwa na makundi na wahusika waliowekewa vikwazo.

Vyanzo vya kisiasa vimesema kuwa Washington ilizungumzia suala hilo na Waziri Mkuu wa Iraq, Ali al-Zaidi, wakati wa ziara yake mjini New York kuhudhuria mikutano ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.

Wakati huohuo, vyanzo vya Iran vimesema kuwa vivuko vya mpakani kati ya Iran na Iraq vinaendelea kuwa wazi kwa wasafiri, ingawa magari makubwa ya mizigo yamekuwa yakikabiliwa na ucheleweshaji.

Shinikizo la kifedha la Marekani na mustakabali wa biashara ya mipakani kati ya Iraq na Iran

Mohammed al-Ali, mchambuzi wa masuala ya kimkakati, amesema katika mahojiano na gazeti la Al-Akhbar kuwa kufungwa kwa kivuko hicho hakuwezi kutenganishwa na mabadiliko katika usimamizi wa mipaka na shinikizo la kifedha la kimataifa.

Akizungumzia jinsi udhibiti unavyopanuliwa kutoka kwenye mfumo wa benki na uhamishaji wa fedha hadi kwenye hatua kali zaidi za ukaguzi katika vivuko vya mipakani, alisisitiza kuwa Baghdad inakabiliwa na changamoto mbili kwa wakati mmoja. Kwa upande mmoja, inapaswa kutekeleza masharti yanayolenga kuzuia kukwepa vikwazo vya kimataifa; kwa upande mwingine, inapaswa kudumisha uhusiano wake wa kibiashara na kisiasa na Tehran.

Mchambuzi huyo ameonya kuwa kupanuliwa kwa hatua hizo hadi kwenye vivuko vingine vya mipakani kunaweza kubadilisha mfumo wa biashara ya mipakani na kuongeza shinikizo kwa sekta za uchumi zinazotegemea biashara na Iran.

Uwepo wa kijeshi wa Uturuki na kurejea kwa mjadala kuhusu silaha za makundi ya upinzani

Wakati huohuo, suala la kuhakikisha silaha zinakuwa chini ya mamlaka ya serikali limekuwa tena kitovu cha mijadala ya kisiasa nchini Iraq.

Serikali ya Iraq inaendelea kusisitiza utekelezaji wa ratiba maalumu ya kushughulikia suala hilo ifikapo tarehe 30 Juni 2027, huku ikionya kuwa makundi yatakayozuia utekelezaji wa maamuzi yake yatakabiliwa na hatua za kisheria.

Hata hivyo, kauli ya Waziri wa Ulinzi wa Uturuki, Yaşar Güler, kwamba vikosi vya nchi hiyo vitaendelea kubaki Iraq na Syria hadi usalama wa mipaka utakapohakikishwa kikamilifu, imeongeza nguvu kwa hoja za makundi ya upinzani wenye silaha nchini Iraq yanayopinga kuachia silaha zao.

Baada ya kutangazwa kwa mipango ya kukabidhi hatua kwa hatua kambi ya Bashiqa–Zilkan kwa mamlaka za Iraq, vyanzo vya serikali ya Iraq vilikuwa vimetaja ratiba ya miezi mitatu ya kumaliza uwepo wa kijeshi wa Uturuki. Hata hivyo, Ankara baadaye ilihusisha hatua zake na mabadiliko ya hali ya usalama katika eneo hilo.

Hoja za makundi ya upinzani: Kwanza, malizeni uwepo wa vikosi vya kigeni

Baadhi ya makundi ya kisiasa nchini Iraq yanaamini kuwa mradi tu vikosi vya kigeni vinaendelea kuwepo katika ardhi ya Iraq, kipaumbele kinapaswa kuwa kushughulikia uwepo huo badala ya kuyataka makundi ya upinzani kuachia silaha.

Katika muktadha huo, mmoja wa viongozi wa kundi la upinzani mwenye silaha, akizungumza na gazeti la Al-Akhbar, alisema kuwa wito wa kukabidhi silaha ni mradi wa Marekani unaolenga kudhoofisha uwezo wa Iraq wa kujilinda.

Kiongozi huyo alihusisha msimamo wa Uturuki wa kupinga kuwekwa kwa tarehe ya mwisho ya kuondoa vikosi vyake na umuhimu wa kuendelea kuwa na silaha ili kukabiliana na kile alichokiita tamaa za kigeni.

Alisisitiza pia kuwa anapinga kukabidhi silaha, akizitaja kuwa sehemu ya mfumo wa kuilinda Iraq dhidi ya uvamizi na ugaidi.

Kwa upande mwingine, Abdulghani al-Raji, mkurugenzi wa Kituo cha Al-Mustaqbal cha Tafiti za Mashariki ya Kati, anaamini kuwa kuendelea kwa uwepo wa kijeshi wa Uturuki kunayapa makundi ya upinzani sababu zaidi za kusisitiza kubaki na silaha zao kwa kisingizio cha kupinga uwepo wa vikosi vya kigeni.

Ameonya kuwa kuendelea kwa mvutano kuhusu silaha na usimamizi wa mipaka kunaweza kutawanya juhudi za kiintelijensia na kiusalama, na hivyo kuunda mianya inayoweza kutumiwa na makundi ya kigaidi.

Onyo hilo linatolewa wakati ambapo vikundi vya wapiganaji wa Daesh (ISIS) bado vinaendelea kufanya shughuli katika maeneo magumu kufikika na ya mpakani nchini Iraq. Maeneo hayo yanahitaji ufuatiliaji wa kudumu na uratibu wa karibu wa kiintelijensia ili kuzuia vitisho vya kiusalama.