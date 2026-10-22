Mashambulizi ya Ndege Zisizo na Rubani Yalenga Uwanja wa Mafuta wa Shaybah na Uwanja wa Ndege wa Dammam Saudi Arabia; Watu 3 Wafariki + Majeruhi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Shirika Rasmi la Habari la Saudi Arabia (SPA/WAS) limedai kuwa jeshi la nchi hiyo lilifanikiwa kuizuia ndege moja isiyo na rubani iliyokuwa ikijaribu kulenga mojawapo ya miundombinu ya uwanja wa mafuta wa Shaybah, unaomilikiwa na kampuni ya Saudi Aramco, mashariki mwa Saudi Arabia. Tukio hilo limesababisha vifo vya raia wawili wa kigeni kutoka Ufilipino na Nepal, huku raia wengine wawili kutoka Pakistan na India wakijeruhiwa.

Shambulio katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Dammam: Mtu Mmoja Afariki na Wengine 8 Wajeruhiwa

Katika muktadha huohuo, Mamlaka Kuu ya Usafiri wa Anga wa Kiraia ya Saudi Arabia ilitangaza kuwa shambulio lililolenga Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa King Fahd, katika mji wa Dammam mashariki mwa nchi hiyo, Jumatano jioni, limesababisha kifo cha raia mmoja wa kigeni na kuwajeruhi watu wengine wanane.

Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka hiyo, shambulio hilo pia limesababisha uharibifu wa mali, ambao kiwango chake bado kinafanyiwa uchunguzi na tathmini.

Kwa upande mwingine, msemaji wa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia alidai kuwa muungano huo ulifanikiwa kuzuia na kuangamiza ndege nne zisizo na rubani katika eneo la mashariki mwa Saudi Arabia.

Marekani Yaamuru Baadhi ya Wanadiplomasia Wake Kuondoka Saudi Arabia

Katika maendeleo mengine, maafisa wa Marekani waliiambia Shirika la Habari la Reuters kuwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imewaagiza baadhi ya wanadiplomasia wake na wanafamilia wao kuondoka katika vituo vya kidiplomasia vya nchi hiyo nchini Saudi Arabia. Washington pia inapanga kuwaondoa wanafamilia wa wafanyakazi wa baadhi ya uwakilishi mwingine wa Marekani katika nchi za Kiarabu zinazopakana na Ghuba ya Uajemi.

Tami Pigott, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, alitangaza kupitia mtandao wa kijamii wa X kwamba wizara hiyo imetoa amri ya kuwaondoa wafanyakazi wasio wa lazima wa serikali ya Marekani pamoja na wanafamilia wao nchini Saudi Arabia pekee.

Kwa mujibu wa madai ya Pigott, uamuzi huo umechukuliwa katika kipindi ambacho vikosi vya Yemen vinafanya mashambulizi dhidi ya malengo ya kiraia nchini Saudi Arabia. Alidai kuwa mashambulizi hayo, yakiwemo yale dhidi ya viwanja vya ndege vya kiraia na miundombinu mingine muhimu, yamesababisha majeruhi miongoni mwa raia na kuvuruga kwa kiwango kikubwa safari za usafiri.

Hatua za Kiusalama katika Viwanja vya Ndege vya Saudi Arabia

Hapo awali, Ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia ulikuwa umetoa tahadhari zilizojumuisha vikwazo kwa wafanyakazi wa serikali ya Marekani walioko nchini humo. Kwa mujibu wa maelekezo hayo, wafanyakazi wa Marekani wanapaswa kupata idhini maalumu kutoka kwa mkuu wa ujumbe wa kidiplomasia wa Marekani kabla ya kutumia uwanja wowote wa ndege nchini Saudi Arabia.

Ubalozi huo pia ulitangaza kuwa shughuli katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa King Khalid, uliopo katika mji mkuu wa Riyadh, bado zimesimamishwa.

Wakati huo huo, Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa King Abdulaziz mjini Jeddah na Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa King Fahd mjini Dammam vinaendelea na shughuli zake, ingawa vinakabiliwa na baadhi ya ucheleweshaji na kufutwa kwa safari za ndege.

Ubalozi wa Marekani Waonya Kuhusu Uwezekano wa Mashambulizi Kuongezeka

Katika taarifa nyingine, Ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia ulidai kuwa vikosi vya Yemen vimechukua hatua za uhasama dhidi ya Saudi Arabia, zikiwemo mashambulizi dhidi ya viwanja vya ndege vya kiraia na miundombinu muhimu.

Ubalozi huo ulidai kuwa mashambulizi hayo yamesababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia, pamoja na kuvuruga usafiri wa abiria. Pia ulionya kuwa hali ya mvutano inaweza kuongezeka kwa kasi na kuenea nje ya maeneo yanayohusika moja kwa moja katika mapigano.

Ubalozi wa Marekani uliwataka raia wake kuchukua tahadhari za juu na kuwasiliana moja kwa moja na mashirika ya ndege pamoja na viwanja vya ndege ili kupata taarifa za hivi karibuni kuhusu hali ya safari zao.