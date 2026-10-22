Fatima (AS) na Mwanadamu wa Leo: Kutafakari Upya Maana ya Kumchukulia Mtu Kama Kielelezo cha Kuigwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Hazrat Fatima Zahra (SA), akiwa miongoni mwa shakhsia mashuhuri zaidi za kiroho na kimaadili katika historia ya Uislamu, ni kielelezo cha kudumu cha kuigwa katika kuikuza na kuiendeleza nafsi ya mwanadamu, kuimarisha msingi wa familia, kuhifadhi utu na heshima ya binadamu, na kueneza utamaduni wa upendo na uwajibikaji wa kijamii. Mwenendo wa maisha na mafundisho ya Bibi huyo, ambao unavuka mipaka ya kihistoria na kijiografia, una uwezo wa kuwa chanzo cha msukumo kwa mwanadamu wa leo katika kukabiliana na changamoto za kimaadili, kijamii na kifamilia kupitia mazungumzo ya kisasa ya kitamaduni na kiroho.

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Mohammad Hussein Mokhtari, Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Vatican, katika makala hii anachambua kwa mtazamo wa kielimu na kimalezi vipengele mbalimbali vya mtindo wa maisha wa Hazrat Fatima Zahra (SA). Anajitahidi kufafanua uhusiano uliopo kati ya tunu za kudumu zinazopatikana katika mwenendo wa maisha ya Bibi Fatima na mahitaji ya mwanadamu wa zama hizi.

Mwandishi, kwa kusisitiza masuala kama vile utu na heshima ya mwanamke, uimara wa familia, maisha ya kiroho, malezi ya kizazi cha vijana na uwajibikaji kwa wengine, anaonesha kwamba kumfahamu kwa kweli Bibi huyo mtukufu kunakuwa na matokeo pale kunapovuka mipaka ya maneno na sifa na kudhihirika katika tabia ya mtu binafsi na mahusiano ya kijamii.

Makala yenyewe ni kama ifuatavyo:

Kumfahamu Hazrat Fatima Zahra (SA) kutakuwa na athari katika maisha ya mwanadamu wa zama hizi pale ambapo uelewa huo utavuka mipaka ya kuelezea fadhila zake na kusimulia upya matukio ya kihistoria, na badala yake kufikia hatua ya kugundua misingi ya malezi, maadili na jamii iliyokuwa ikiongoza mwenendo wa maisha yake.

Jamii ya leo, hususan wanawake na kizazi cha vijana, inakabiliwa na changamoto mbalimbali, zikiwemo mgogoro wa utambulisho, kuenea kwa maisha ya anasa na kujionyesha kwa mali, kudhoofika kwa mahusiano ya kihisia, wasiwasi wa kisaikolojia na mabadiliko katika tunu za kifamilia. Kuutazama upya mwenendo wa maisha ya Bibi Fatima kwa mtazamo unaozingatia mahitaji ya wakati huu kunaweza kufungua upeo mpya wa kukabiliana na matatizo haya.

Makala hii, kwa mtazamo wa uchambuzi na lugha ya kifasihi, inazungumzia baadhi ya fursa zilizopo katika mtindo wa maisha wa Hazrat Fatima Zahra (SA) za kuimarisha utu wa binadamu, kuimarisha familia, kukuza uwajibikaji wa kijamii na kulea kizazi cha vijana.

Baadhi ya watu huishi katika historia, ilhali wengine huifanya historia iwe sehemu ya maisha. Baadhi ya majina hugeuka kuwa kumbukumbu kadiri muda unavyopita, lakini majina mengine, kadiri muda unavyosonga na kututenganisha nayo, ndivyo yanavyozidi kufichua upeo mpya wa ukweli wa shakhsia zake.

Hazrat Fatima Zahra (SA) ni miongoni mwa shakhsia ambao hawawezi kufahamika kwa kuwafungia tu katika mipaka ya wakati na mahali walipoishi. Hii ni kwa sababu mwenendo wa maisha yake hauwakilishi maisha ya mtu mmoja pekee, bali ni udhihirisho wa tunu zinazohusiana na ukweli wa ubinadamu na mahitaji yake ya kudumu.

Hata hivyo, swali muhimu linajitokeza mbele yetu: Kwa nini, licha ya wingi wa maneno yanayozungumzia fadhila za Hazrat Fatima Zahra (SA), bado kuna pengo kati ya kumfahamu Bibi huyo na kuyafanya mafundisho yake yaonekane katika tabia zetu za kibinafsi na kijamii? Kwa nini wakati mwingine jina la Fatima linatajwa sana katika maneno yetu, lakini dalili za utamaduni wa Fatima hazionekani vya kutosha katika mahusiano ya kifamilia na kijamii?

Ukweli ni kwamba kumchukulia mtu kama kielelezo cha kuigwa si suala la kumsifu tu. Bali ni kugeuza maarifa kuwa uchaguzi, mapenzi kuwa uwajibikaji, na imani kuwa matendo.

Qur’ani Tukufu inamtaja Mtume Muhammad (SAW) kuwa ni “Uswatun Hasanat” — kielelezo chema cha kuigwa (Surat Al-Ahzab, aya ya 21). Vilevile, katika riwaya sahihi za Kiislamu, nafasi ya juu ya Hazrat Fatima (SA) imeelezwa kupitia uhusiano wake na shakhsia ya Mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume amesema: “Fatima ni sehemu ya mwili wangu” (Al-Bukhari, Sahih, Hadithi Na. 3714).

Kwa mtazamo huu, kuufahamu mwenendo wa maisha ya Bibi Fatima kunaweza kuwa njia ya kuelewa na kutekeleza tunu za kimaadili na kimalezi za Uislamu katika maisha ya leo.

Miongoni mwa mahitaji muhimu zaidi ya mwanadamu wa zama hizi, hususan wanawake na wasichana vijana, ni kupata utambulisho imara na kutambua thamani halisi ya nafsi zao.

Mwanadamu wa leo anaishi katika ulimwengu unaomshawishi kila mara kujilinganisha na wengine. Mitandao ya kijamii, maonesho ya maisha yenye anasa na mashindano yasiyoisha ya kutaka kuonekana na kutambuliwa, wakati mwingine hutawala fikra za watu kiasi kwamba huanza kutafuta thamani yao katika mitazamo na hukumu za wengine.

Msichana anayepima kukubalika kwake kwa idadi ya alama za kupenda (likes), mwanamke anayepoteza utulivu wa maisha yake kwa kujilinganisha na wengine, na mama anayehisi kushindwa anapoona maisha ya wengine yakioneshwa kana kwamba hayana kasoro, wote wanakabiliwa kwa namna tofauti na mgogoro huu uliofichika.

Katika mazingira kama haya, maisha ya Hazrat Fatima Zahra (SA) yana ujumbe wa kina: Thamani ya mwanadamu inatokana na ukweli wa shakhsia yake, si kiwango cha uangalizi na sifa anazopata kutoka kwa wengine.

Bibi huyo aliishi katika nyumba rahisi, lakini ukuu wa shakhsia yake haukuzuiliwa na mipaka ya mali na uwezo wa kiuchumi. Taarifa za kihistoria na riwaya zinaeleza kuhusu ugumu wa maisha yake na juhudi alizofanya katika kusimamia shughuli za nyumbani (Majlisi, Bihar al-Anwar, Juzuu ya 43, uk. 82–84). Hata hivyo, maisha ya kawaida na yasiyo na anasa hayakupunguza hata kidogo ukuu wake wa kiroho wala nafasi yake kama mwanadamu.

Ukweli huu ni somo la msingi kwa msichana wa leo: Ili awe na thamani, si lazima afanane na wengine; ili akubalike, hapaswi kuikana nafsi yake halisi; na ili awe na shakhsia inayoheshimika katika jamii, hapaswi kuifanya heshima yake itegemee mambo ambayo wengine wanayapenda au kuyachukia.

Mtu anaweza kuishi maisha rahisi bila kuwa mtu asiye na thamani; anaweza kuwa mnyenyekevu bila kukosa utambulisho; na anaweza kuzungumza kwa utulivu huku akiwa na sauti inayodumu katika historia.

Katika zama ambazo watu wengi wanajitahidi kuonekana kwa gharama yoyote ile, mafundisho ya Bibi Fatima yanatukumbusha kwamba jambo muhimu zaidi kuliko kuonekana ni kuwa na thamani halisi.

Mtazamo huu kuhusu utu wa mwanadamu unaonekana pia katika maisha ya kifamilia ya Hazrat Fatima Zahra (SA). Nyumba yake ilikuwa rahisi kwa upande wa vifaa na mali, lakini katika utamaduni wa Kiislamu inachukuliwa kuwa kielelezo mashuhuri cha maisha ya kiroho, mapenzi na malezi.

Katika nyumba hiyo, maisha ya ndoa yalikuwa uwanja wa kusaidiana na kuwajibikiana, huku malezi ya watoto yakichukuliwa kuwa jukumu lenye kina na umuhimu mkubwa kwa mustakabali wa jamii.

Leo, mojawapo ya migongano katika maisha ya kifamilia ni kwamba vifaa na njia za mawasiliano zinazidi kuongezeka, lakini fursa za mawasiliano ya kihisia katika familia nyingi zinazidi kupungua.

Nyumba zimekuwa na mapambo mazuri zaidi, lakini wakati mwingine mioyo ya wanafamilia imekuwa mbali zaidi. Wanafamilia hukaa pamoja, lakini kila mmoja huwa amezama katika ulimwengu wake kupitia simu ya mkononi.

Katika mazingira kama haya, kuiga maisha ya familia ya Fatima hakumaanishi kurudi katika ukosefu wa vifaa wa zamani. Bali kunamaanisha kurejesha mapenzi, mazungumzo na heshima katika kiini cha maisha ya leo.

Kuna faida gani kumpatia mtoto vifaa bora zaidi ikiwa, anapotaka kueleza wasiwasi wake, hatapata mtu mwenye huruma wa kumsikiliza? Kuna maana gani kuipamba nyumba kwa vifaa vya gharama kubwa zaidi ikiwa lugha yetu katika mazungumzo na wapendwa wetu wa karibu imejaa ukali na udhalilishaji?

Nyumba isiyokuwa na heshima, hata ikiwa ni ya kifahari kiasi gani, hukosa joto halisi la maisha.

Wakati mwingine, kufuata mtindo wa maisha wa Bibi Fatima hujitokeza katika matendo madogo: mama anayemsikiliza mtoto wake kwa subira; baba ambaye hatumii uchovu wa siku kama sababu ya kuipuuza familia yake; na wanandoa wanaohifadhi heshima ya kila mmoja wanapotofautiana kimawazo.

Huenda matendo haya madogo yakawa ibada kubwa zilizovaa sura ya maisha ya kila siku.

Miongoni mwa vipengele vingine mashuhuri vya shakhsia ya Hazrat Fatima Zahra (SA) ni muunganiko wa upole wa kihisia na uimara wa shakhsia.

Katika baadhi ya mitazamo isiyo sahihi, mwanamke mwema huwasilishwa kama yule anayekaa kimya kila wakati na ambaye hata hapaswi kupinga anaponyimwa haki zake.

Hata hivyo, taarifa za kihistoria zinaonesha kwamba Hazrat Fatima (SA) alichukua msimamo na kuzungumza kuhusu masuala muhimu yaliyotokea baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad (SAW). Khutba inayohusishwa naye ni mfano wa ushiriki wake katika masuala ya kijamii na utetezi wa imani na haki alizokuwa akizidai katika vyanzo vya kihistoria.

Kipengele hiki cha mwenendo wa maisha yake kina ujumbe muhimu kwa wanawake wa leo. Mwanamke anaweza kuwa mke mwenye upendo na mama anayejitolea, na wakati huohuo akawa na fikra, utashi na shakhsia yake mwenyewe.

Anaweza kujitahidi kuleta utulivu katika familia, huku akitambua umuhimu wa maendeleo yake ya kielimu na kijamii. Anaweza kuwa mwenye kusamehe, lakini asikubali dhuluma na udhalilishaji kulazimishwa kwake kwa kisingizio cha subira na kujitolea.

Katika utamaduni wa Fatima, upole na uimara havipingani; bali vinakamilishana. Mwanamke anaweza kuwa na moyo laini kama mvua na utashi imara kama mlima.

Pamoja na sifa hizi, maisha ya kiroho yana nafasi ya msingi katika maisha ya Hazrat Fatima Zahra (SA).

Mwanadamu wa leo, licha ya kuwa na vifaa vingi vya kumrahisishia maisha, wakati mwingine amejikuta akipoteza utulivu wa ndani. Wasiwasi kuhusu mustakabali, matatizo ya kiuchumi na mashindano yanayochosha yamepunguza fursa za mtu kukaa peke yake na kutafakari nafsi yake.

Katika mazingira haya, urithi wa kiroho wa Bibi huyo unaweza kutoa nafasi ya kutafakari upya maana ya utulivu.

Tasbihi ya Hazrat Fatima Zahra (SA), inayojumuisha kutamka “Allahu Akbar” mara 34, “Alhamdulillah” mara 33 na “Subhanallah” mara 33, ni miongoni mwa adhkari zinazojulikana kuhusishwa naye. Asili ya mafundisho haya imeripotiwa katika vyanzo vya hadithi vinavyoaminika kuwa Mtume Muhammad (SAW) ndiye aliyemfundisha (Al-Bukhari, Sahih, Hadithi Na. 5361; Muslim, Sahih, Hadithi Na. 2727).

Mbali na nafasi yake katika ibada, dhikri hii inaweza kuwa fursa ya kuuelekeza moyo kwa Mwenyezi Mungu kwa ufahamu na utambuzi.

Mwanadamu anaposema “Allahu Akbar”, hujikumbusha kwamba Mwenyezi Mungu ni Mkuu kuliko wasiwasi wake. Anaposema “Alhamdulillah”, hukumbuka neema za maisha pamoja na changamoto anazokabiliana nazo. Na anaposema “Subhanallah”, huinua fikra zake zaidi ya mitazamo finyu kuhusu Mola wake.

Ufafanuzi huu ni tafsiri ya kimalezi ya dhikri hiyo, na haupaswi kuchukua nafasi ya juhudi, mipango na njia muhimu zinazohitajika ili kutatua matatizo.

Jambo jingine linalong'ara katika mwenendo wa maisha ya Bibi Fatima ni kuwajali wengine na kujinasua kutoka katika mipaka ya ubinafsi.

Katika riwaya kutoka kwa Imam Hasan al-Mujtaba (AS), imenukuliwa kwamba aliwahi kumwona mama yake mtukufu akiwa katika ibada na akiwaombea wengine. Alipomuuliza kwa nini hakuwa akijiombea mwenyewe, alipata jibu hili:

“Al-jaru thumma al-dar” — Kwanza jirani, kisha nyumba.

(Al-Saduq, Ilal al-Shara’i, Juzuu ya 1, Mlango wa 145; Majlisi, Bihar al-Anwar, Juzuu ya 43, uk. 81–82).

Kauli hii fupi ina hazina kubwa ya utamaduni wa kijamii na uwajibikaji wa kibinadamu.

Katika ulimwengu ambao wakati mwingine maslahi ya mtu binafsi hutawala kila kitu, Hazrat Fatima (SA) anamfungulia mwanadamu upeo tofauti wa kufikiri.

Roho hii inaweza kuhuishwa katika maisha ya leo: msichana anapodhihakiwa shuleni, tusikae kimya bila kujali; mwanamke katika ujirani wetu anapokabiliwa na matatizo, tusimsahau; na heshima ya mwanadamu inapokuwa hatarini katika mitandao ya kijamii, tusichangie kuongeza madhara kwa kusambaza maneno ya kumdhalilisha.

Kuwa mtu anayefuata mafundisho ya Fatima hakumaanishi tu kuheshimu jina la Hazrat Fatima Zahra, bali pia kuhakikisha kwamba watu hawajisikii kudhalilishwa au kutokuwa na thamani kutokana na maneno na matendo yetu.

Katika muktadha huu, kutafakari upya maana ya haya na kujisitiri pia ni muhimu kwa kizazi cha vijana.

Wakati mwingine, dhana hizi huelezwa kwa mipaka finyu kiasi kwamba msichana kijana huamini kuwa ili awe na haya, anapaswa kujitenga na ushiriki wa kijamii na kukuza vipaji vyake.

Hata hivyo, haya katika maana yake ya kimaadili yanahusiana na utu, kujidhibiti na kuhifadhi mipaka ya heshima ya mwanadamu.

Kwa kuzingatia ushiriki wa Hazrat Fatima (SA) katika jamii na misimamo aliyochukua, kama inavyoelezwa katika taarifa za kihistoria, tunaweza kuhitimisha kwamba kujisitiri na kushiriki katika jamii kwa ufahamu si lazima vipingane.

Haya si ukuta wa kumfungia mwanamke gerezani na kumzuia kutumia vipaji vyake. Bali yanaweza kuwa mpaka unaowekwa kwa ufahamu ili kulinda utu na heshima yake.

Msichana anayefuata mafundisho ya Fatima anaweza kuwa mwanasayansi, mwalimu, daktari, mtafiti au mwanaharakati wa kijamii, huku akihifadhi staha, maadili na shakhsia yake katika nyanja zote hizo.

Kwa upande mwingine, mtindo wa maisha wa Hazrat Fatima Zahra (SA) unaweza kuwa chanzo cha msukumo katika kutathmini upya vigezo vya furaha na ujenzi wa familia.

Leo, wakati mwingine vijana huchelewesha ndoa kwa miaka mingi kwa sababu hawana uwezo wa kumudu maisha ya anasa. Familia nazo, badala ya kuzingatia vya kutosha maadili, uaminifu na uwajibikaji, huweka umuhimu mkubwa kupita kiasi katika mwonekano wa sherehe za ndoa na kiwango cha mali.

Maisha rahisi ya Hazrat Fatima na Amir al-Mu’minin Ali (AS) yanatukumbusha ukweli kwamba furaha haipaswi kutegemezwa na kutimia kwa matamanio yote ya kimali.

Bila shaka, kauli hii haimaanishi kupuuza umuhimu wa kupata mahitaji ya maisha na usalama wa kiuchumi, bali ni mwaliko wa kurekebisha vigezo tunavyotumia kupima furaha.

Maisha ya ndoa, kabla ya kujengwa kwa sherehe zenye gharama kubwa, hujengwa kupitia heshima, kuaminiana, uaminifu na uwajibikaji.

Katika suala la malezi ya watoto pia, mafundisho ya Bibi Fatima yanafungua upeo wenye thamani kwa familia za leo.

Jamii haihitaji tu watu waliofanikiwa kielimu na kiuchumi, bali pia inahitaji watu waadilifu, wenye huruma na wanaowajibika.

Mama anayetaka mtoto wake awe mkweli anapaswa yeye mwenyewe kujizoeza kusema ukweli. Baba anayetaka mtoto wake awaheshimu wanawake anapaswa kuonesha heshima hiyo katika mwenendo wake kwa mke wake. Na familia inayotaka mtoto wake awe na maisha ya kiroho inapaswa kumwelekeza katika dini kwa upendo, ufahamu na hekima.

Watoto hujifunza namna ya kuishi zaidi kutokana na matendo yetu kuliko maneno tunayowaambia.

Hatimaye, mapenzi kwa Hazrat Fatima Zahra (SA) yanapokamilika katika nyanja ya kijamii, ni pale yanapovuka mipaka ya hisia na mahaba na kugeuka kuwa uwajibikaji wa kimaadili.

Je, inawezekana kulia kwa sababu ya dhuluma aliyofanyiwa Bibi huyo mtukufu, lakini wakati huohuo tukawa hatujali mateso ya wanawake wanaotuzunguka?

Je, inawezekana kuzungumzia utu na heshima ya Hazrat Fatima, lakini ndani ya nyumba tukapuuza utu wa wenzi wetu wa ndoa au mabinti zetu?

Je, inawezekana kukumbuka msimamo wake wa kudai haki, lakini tukasahau kutenda kwa uadilifu katika mahusiano yetu ya kijamii?

Mapenzi ya kweli yanapaswa kuwa na alama zinazoonekana katika matendo ya mwanadamu.

Ikiwa jina la Fatima ni tukufu kwetu, basi tunapaswa pia kuthamini utu na heshima ya wanawake. Na ikiwa tunazungumzia huruma na kujitolea kwake, basi tunapaswa pia kuchukua hatua za kupunguza mateso ya wengine.

Kwa msingi huo, kumchukulia Hazrat Fatima Zahra (SA) kama kielelezo cha kuigwa hakumaanishi kurudia tu sura ya nje ya maisha ya zamani. Bali kunamaanisha kuelewa na kuhuisha upya tunu za kudumu za maisha yake katika mazingira mapya.

Hatupaswi kujaribu kuifanya nyumba ya leo ifanane kabisa na nyumba za zama zile, wala kujitenga na elimu na teknolojia. Badala yake, tunapaswa kurejesha maisha ya kiroho katika maisha ya leo yenye kasi kubwa, mapenzi katika mahusiano ya kifamilia, kujithamini katika shakhsia za vijana na uwajibikaji katika mahusiano ya kijamii.

Jamii inayofuata mafundisho ya Fatima si jamii ambayo jina la Fatima hutajwa mara nyingi tu. Ni jamii ambayo wanawake hudhalilishwa kwa kiwango kidogo zaidi, watoto hupata upendo zaidi, familia huishi kwa kuheshimiana zaidi, wahitaji hawasahauliki kwa urahisi na vijana huitazama kesho kwa matumaini makubwa zaidi.

Katika jamii ya aina hiyo, dini huvuka mipaka ya kaulimbiu na kujidhihirisha katika matendo ya watu.

Hazrat Fatima Zahra (SA) si jua ambalo tunapaswa kulitazama mwanga wake kutoka mbali tu; bali ni jua ambalo tunapaswa kufungua madirisha ya maisha yetu ili mwanga wake uangaze ndani.

Tukimzungumzia tu, tutakuwa tumelitukuza jina lake; lakini tukijifunza kutoka kwake, tutakuwa tumehuisha njia yake.

Huenda heshima kubwa zaidi tunayoweza kumtolea Bibi huyo mtukufu ni kuhakikisha kwamba baada ya kila kikao cha kumkumbuka, tunakuwa wanadamu wenye huruma zaidi, wanawake wenye ufahamu zaidi, mama wenye subira zaidi, baba wanaowajibika zaidi na vijana wenye matumaini zaidi.

Hazrat Fatima Zahra (SA) si mwanamke wa kusifiwa tu, bali ni kielelezo cha namna ya kuishi. Yeye si taa ya historia pekee, bali ni mwanga kwa mwanadamu wa leo na wa kesho.

Wajibu wetu ni kuutoa mwanga huu kutoka katika kumbukumbu na kuupeleka katika fikra, kutoka katika fikra hadi katika matendo, na kutoka katika matendo hadi katika maisha yetu ya kibinafsi na ya kijamii.

Marejeo na vyanzo