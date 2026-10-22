Jeshi la IRGC: Meli Nne za Mafuta Zilizokiuka Sheria Zilipigwa kwa Wakati Mmoja

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Jeshi la Wanamaji la Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetangaza katika taarifa yake kwamba meli nne zilizokiuka sheria, zikiwa zinahamishiana shehena za mafuta kutoka meli moja kwenda nyingine, zililengwa kwa wakati mmoja na sasa zinawaka moto. Aidha, liliongeza kuwa usiku uliotangulia, meli tatu zilizokiuka sheria zilipata ajali baada ya kugonga mabomu ya baharini katika eneo la magharibi mwa Mlango-Bahari wa Hormuz.

Taarifa ya Idara ya Uhusiano wa Umma ya Jeshi la Wanamaji la IRGC inasema kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye kuwavunja madhalimu

Enyi wananchi mashujaa na walioinuka wa Iran ya Kiislamu!

Hongereni kwa kusimama kwenu imara na kwa ujasiri katika uwanja wa mapambano. Mnaimarisha moyo wa wapiganaji wa Uislamu na kusababisha maadui wa Iran yetu tukufu kudhalilika na kukata tamaa.

Mashujaa wa baharini wa Jeshi la Wanamaji la IRGC, wakiwa na uungwaji mkono huu mkubwa wa kitaifa, wanaendelea kusimamia na kudhibiti Mlango-Bahari wa Hormuz.

Kufuatia maonyo yaliyotolewa awali kwa kampuni za usafiri wa baharini zilizokiuka sheria, ambazo zimedanganywa na jeshi vamizi la Marekani na kupita katika njia zisizo halali, wapiganaji wa Jeshi la Wanamaji walifuatilia meli nne zilizokiuka sheria na ambazo hapo awali zilikuwa zimepitia njia isiyo halali.

Waliigundua meli hiyo ikiwa inahamishiana shehena za mafuta kutoka meli moja kwenda nyingine katika sehemu ya kaskazini ya Ghuba ya Uajemi. Meli zote nne zililengwa kwa wakati mmoja na sasa zinawaka moto.

Aidha, usiku uliotangulia, meli tatu zilizokiuka sheria zilipata ajali na kushika moto baada ya kugonga mabomu ya baharini katika eneo la magharibi mwa Mlango-Bahari wa Hormuz, na kusimamishwa.

Kusisitiza kwa utawala wa Marekani, unaotajwa katika taarifa hii kuwa utawala wa kiburi na ubeberu, kuendelea kuzichochea meli kupita katika njia isiyo halali iliyowekewa mabomu ya baharini kumeongeza ajali za baharini siku baada ya siku.

Jeshi vamizi la Marekani linapaswa kufahamu kwamba, ikiwa mwenendo huu utaendelea, wigo wa mapambano dhidi yake utaenea hadi kwenye kambi za kijeshi za majeshi vamizi katika eneo hili.

Hili ni onyo zito!

Na ushindi hautoki kwa yeyote isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, Mwenye hekima.

22 Oktoba 2026.