Al-Sisi: Juhudi za Kijeshi za Misri Zinalenga Kuilinda Ardhi ya Saudi Arabia, Siyo Kuishambulia Yemen

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Rais wa Misri, Abdel Fattah Al-Sisi, amesisitiza kuwa juhudi za kijeshi za nchi yake zinalenga kulinda ardhi ya Saudi Arabia na hazihusishi mashambulizi dhidi ya Yemen.

Kwa mujibu wa Sky News, Al-Sisi alitoa kauli hiyo alipokuwa akishiriki katika kikao kilichokuwa na mada ya "Usalama wa Taifa na Raia", kilichofanyika katika siku ya tatu ya shughuli za Kongamano la Misri 2026. Alieleza kuwa usalama wa taifa wa nchi za Kiarabu hauwezi kutenganishwa.

Alisisitiza kuwa uthabiti wa nchi za Ghuba una umuhimu mkubwa kwa Misri katika mtazamo wa usalama wa taifa.

Rais huyo wa Misri aliongeza kuwa uungaji mkono wa Cairo kwa nchi hizo unatokana na dhana ya usalama wa taifa wa pamoja wa nchi za Kiarabu.

Akisisitiza tena kuwa juhudi za kijeshi za Misri zinaishia katika kulinda ardhi ya Saudi Arabia, Al-Sisi alifafanua kuwa lengo ni kulinda ardhi na mipaka ya Saudi Arabia, pamoja na kulinda ardhi ya nchi nyingine yoyote ya Kiarabu itakayoiomba Misri msaada katika suala hilo.

Al-Sisi alibainisha kuwa juhudi za kijeshi za Misri hazitapanuka nje ya mipaka ya nchi hiyo au mipaka ya nchi ndugu ambazo Cairo inatilia maanani usalama na uthabiti wake.

Katika hitimisho la kauli yake, Rais Al-Sisi alisisitiza umuhimu wa kurejesha uthabiti katika nchi za Kiarabu, zikiwemo Sudan, Libya na Somalia.