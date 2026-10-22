Kufufua Sunna za Mtume Muhammad (SAWW) Kulikuwa Kiini cha Mapambano ya Imam Hussein (AS)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Hujjatul-Islam Wal-Muslimin Sayyid Abdul Fattah Navvab, Mwakilishi wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu katika Masuala ya Hija na Ziara, ameeleza uhusiano uliopo kati ya mapambano ya Imam Hussein (AS) na utume wa Mtume Muhammad (SAWW).

Navvab alieleza hayo katika hotuba iliyowasilishwa kwa njia ya video kwenye Kongamano la Tano la Kimataifa la “Maarifa na Wajibu wa Kihussein”, lililokuwa na mada isemayo “Mapambano ya Kihussein na Wajibu wa Kinabii”.

Kongamano hilo lilifanyika Alhamisi, tarehe 30 Mehr 1405 Hijria Shamsia (22 Oktoba 2026), katika Chuo Kikuu cha Mustansiriya jijini Baghdad, kwa uratibu wa Kamati ya Utamaduni ya Arubaini.

Mwanzoni mwa hotuba yake, Navvab alikumbuka Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu na kueleza nafasi ya Hazrat Fatima Zahra (SA). Pia alitoa shukrani kwa wanaharakati wa kitamaduni kutoka Iraq na Iran kwa juhudi zao za kuandaa shughuli za kitamaduni za Arubaini na kuendeleza ujumbe wa Ashura.

Kufufua Sunna za Mtume (SAW), Lengo Kuu la Mapambano ya Ashura

Akirejelea maneno na barua za Imam Hussein (AS), Navvab alisema kuwa msingi mkuu wa mapambano ya Imam Hussein (AS) ulikuwa kufufua Sunna za Mtume Muhammad (SAW).

Alieleza kuwa kurekebisha hali ya Umma, kuamrisha mema na kukataza maovu, pamoja na kufuata mwenendo na mafundisho ya Mtume Muhammad (SAW) na Amirul-Muuminin Imam Ali (AS), ni miongoni mwa malengo ya msingi ya Mapambano ya Kihussein.

Mwakilishi huyo wa Kiongozi Mkuu katika Masuala ya Hija na Ziara, akirejelea kauli ya Imam Hussein (AS) kuhusu nia yake ya kurekebisha Umma wa babu yake, alisisitiza kuwa Mapambano ya Ashura yalitokea kutokana na kupotoka kwa mafundisho ya Mtume (SAW) na mfumo wa utawala uliokwenda kinyume na mwenendo wake.

Arubaini: Dhihirisho la Mapenzi kwa Ahlul-Bayt (AS)

Navvab alieleza kuwa kuwapenda Ahlul-Bayt (AS) ni miongoni mwa mafundisho yaliyosisitizwa na Mtume Muhammad (SAW). Alitaja ushiriki mkubwa wa mahujaji katika matembezi ya Arubaini kuwa ni dhihirisho la mapenzi na uaminifu huo.

Aliongeza kuwa kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya kumzuru Imam Hussein (AS) kunatoa fursa ya kuonesha mapenzi kwa familia ya Mtume (SAW), pamoja na kuhifadhi na kuendeleza ujumbe wa kiroho na kitamaduni wa Ashura.

Umoja wa Ulimwengu wa Kiislamu ni Jambo la Msingi

Mwakilishi huyo alitaja umoja kati ya Waislamu na nchi za Kiislamu kuwa ni hitaji muhimu kwa Ulimwengu wa Kiislamu.

Alisema kuwa mshikamano wa nchi za Kiislamu unaweza kuzuia migawanyiko na kuzuia madhara dhidi ya jamii za Waislamu.

Akisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka na mipaka ya nchi za Kiislamu, Navvab alibainisha kuwa kutumia ardhi ya nchi moja kwa ajili ya kuishambulia nchi nyingine ya Kiislamu ni suala linalopaswa kutofautishwa na kanuni ya kuheshimu mamlaka ya kitaifa.

Kwa mujibu wake, kupinga dhuluma na uvamizi, pamoja na kutetea haki za wananchi wa Kiislamu, ni wajibu muhimu katika Ulimwengu wa Kiislamu.

Msisitizo wa Kuwaunga Mkono Wananchi wa Palestina na Gaza

Katika sehemu ya mwisho ya hotuba yake, Navvab alieleza wasiwasi wake kuhusu hali ya wananchi wa Palestina na Gaza, akitaja kuendelea kwa mauaji ya watu, ukimbizi, uharibifu wa miundombinu na kunyimwa kwa wananchi mahitaji ya msingi ya maisha.

Alimalizia kwa dua ya kuomba mambo ya Umma wa Kiislamu yafunguliwe na kurahisishwa, akieleza matumaini yake kuwa kuimarishwa kwa umoja na mshikamano wa Waislamu kutafungua njia ya kupata ushindi dhidi ya maadui na kujenga mustakabali bora kwa wananchi wa nchi za Kiislamu.