Kituo cha Vijana wa Fatimiyya Kuandaa Kikao cha Kila Wiki cha Vijana wa Fatimiyya kwa Maadhimisho ya Shahada ya Hazrat Fatima Zahra (SA)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Kituo cha Vijana wa Fatimiyya katika Haram Takatifu kimetangaza kuandaa kikao cha kila wiki cha vijana wa Fatimiyya kwa mnasaba wa kumbukumbu ya shahada ya Hazrat Fatima Zahra (SA), kwa mujibu wa riwaya ya siku 75.

Shughuli hiyo itafanyika Alhamisi, tarehe 22 Oktoba 2026, kuanzia saa 9:30 alasiri, katika Haram Takatifu ya Hazrat Ma’asuma (SA), kwenye ua wa Jawad al-A’imma (AS), karibu na lango namba 24, katika Kituo cha Vijana wa Fatimiyya.

Katika kikao hicho, Hujjatul-Islam Razzaqi atatoa hotuba, huku Sayyid Jawad Mousavi na Muhammad Jawad Asadi wakitoa kaswida na tenzi za maombolezo kwa ajili ya Ahlul-Bayt (AS).

Vijana wote wanaoomboleza pamoja na watu wengine wenye nia ya kushiriki wamealikwa kuhudhuria kikao hicho cha kiroho.