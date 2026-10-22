Bunge la Uingereza Laanza Uchunguzi Kuhusu Kushindwa kwa Mpango wa Usalama wa Misikiti

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Wabunge wa Uingereza wameanzisha uchunguzi mpya kuhusu utendaji wa mpango wa Wizara ya Mambo ya Ndani wa kuhakikisha usalama wa misikiti, vituo vya Kiislamu na shule za dini za Waislamu nchini humo.

Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia ripoti zinazoeleza kuwepo kwa ucheleweshaji wa muda mrefu, kutokuwa wazi kwa utaratibu wa ugawaji wa fedha na hali ya kutokuwa na uhakika kwa mamia ya vituo vilivyo katika hatari.

Kundi la wabunge kutoka vyama mbalimbali vya siasa nchini Uingereza limeviomba misikiti, vituo vya Kiislamu na shule za dini za Waislamu kutoa taarifa na kueleza uzoefu wao kuhusu hali ya usalama katika vituo hivyo, pamoja na namna wanavyopata msaada wa serikali kwa ajili ya kugharamia ulinzi.

Kundi hilo linakusudia kuchunguza taarifa zitakazowasilishwa ili kubaini matatizo yaliyopo katika mpango huo wa serikali. Tarehe ya mwisho ya kuwasilisha taarifa hizo imewekwa kuwa Novemba 22.

Wizara ya Mambo ya Ndani ya Uingereza hutenga hadi pauni milioni 40 kila mwaka kwa ajili ya kusaidia kulinda misikiti, vituo vya kijamii vya Waislamu na shule za dini dhidi ya uhalifu unaochochewa na chuki.

Hata hivyo, ripoti zinaonesha kuwa baadhi ya vituo vimesubiri hadi miaka miwili ili maombi yao yapitiwe. Katika baadhi ya matukio, vituo vilivyokataliwa maombi yao havikupewa maelezo ya wazi kuhusu sababu za uamuzi huo.

Andrew Pakes, Mbunge na mmoja wa wenyeviti wenza wa kundi hilo la wabunge, amesema kuwa misikiti mingi inakabiliwa na matatizo katika kupata msaada wa kiusalama au haijui utaratibu unaopaswa kufuatwa ili kuomba msaada huo.

Saida Warsi, mwenyekiti mwenza mwingine wa kundi hilo, amesema kuwa lengo la uchunguzi huo ni kufanya tathmini ya kina ya mpango wa serikali na kuchunguza njia bora zaidi za kuwalinda Waislamu na waumini wanaokwenda kuswali.

Baraza la Waislamu la Uingereza pia limetaka kufanyika kwa mageuzi makubwa, likisisitiza kuwa wasiwasi kuhusu mpango huo umekuwepo kwa muda mrefu.

Baadhi ya misikiti imesema kuwa maombi yao yalikataliwa kwa kutegemea mwongozo uliotolewa saa chache tu kabla ya uamuzi kufanywa. Katika matukio mengine, vituo vya Kiislamu vimelazimika kutumia maelfu ya pauni kutoka katika michango ya wananchi ili kugharamia mahitaji ya usalama.

Uchunguzi huo unatarajiwa kuwezesha tathmini ya uwazi katika ugawaji wa fedha, idadi ya maombi yaliyoidhinishwa na yaliyokataliwa, pamoja na muda unaotumika kushughulikia maombi hayo.