Iran Yadai Meli 7 za Mafuta Zimeshambuliwa katika Mlango-Bahari wa Hormuz Huku Hofu ya Kurejea kwa Vita Ikiongezeka

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, shirika la habari la Associated Press (AP) limeripoti kutoka Tel Aviv, Israel, kwamba meli saba za mafuta ziliripotiwa kushika moto au kuharibika katika Mlango-Bahari wa Hormuz wakati wa usiku, kufuatia mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na Iran au meli hizo kugonga mabomu ya baharini.

Taarifa hiyo iliyotolewa na Tehran siku ya Alhamisi imeibua wasiwasi mkubwa kutokana na idadi kubwa ya meli zilizoathirika ndani ya muda mfupi, wakati mvutano wa kijeshi katika eneo hilo ukiendelea kuongezeka.

Mlango-Bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya kimataifa ya usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine za nishati. Usalama wa njia hiyo una umuhimu mkubwa kwa uchumi wa dunia, kwa kuwa usumbufu wowote wa usafirishaji unaweza kuathiri upatikanaji wa mafuta na bei zake katika masoko ya kimataifa.

Ripoti hiyo imeibuka wakati hofu ikiongezeka kuhusu uwezekano wa kurejea kwa vita vikubwa kati ya Iran na wapinzani wake, hasa Marekani na Israel.

Hata hivyo, taarifa kuhusu sababu za kuharibika kwa meli hizo zimetolewa na upande wa Iran, na maelezo yaliyopo hayathibitishi kwa kujitegemea mazingira ya kila tukio au wahusika waliohusika.

Hali hiyo inaendelea kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa meli za kibiashara na uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati.