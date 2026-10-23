Marekani na Israel Zafanya Mazoezi ya Mashambulizi Mapya Dhidi ya Iran Katika Eneo la Mpaka

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Marekani na Israel zimeripotiwa kufanya maandalizi ya kijeshi yanayohusisha kuiga mashambulizi mapya dhidi ya Iran, huku ndege za kivita za Israel zikisafiri katika njia inayokaribia mipaka ya nchi hiyo.

Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na chombo cha habari cha Axios, jeshi la Israel siku ya Jumatatu liliendesha zoezi la kijeshi lililohusisha makumi ya ndege za kivita, ambazo zilifuata njia inayofanana na ile inayoweza kutumiwa katika operesheni ya mashambulizi dhidi ya Iran.

Maafisa walionukuliwa katika ripoti hiyo walisema ndege hizo zilisafiri umbali wa zaidi ya maili 800 kutoka Israel, zikipita katika anga za Syria na Iraq kabla ya kugeuka zilipofika katika mpaka wa Iran.

Hatua hiyo imeelezwa kuwa sehemu ya mazoezi yanayoweza kuhusishwa na maandalizi ya operesheni mpya za kijeshi dhidi ya Tehran, wakati mvutano katika Mashariki ya Kati ukiendelea.

Kwa mujibu wa maafisa walionukuliwa na Axios, Israel na Marekani zimeandaa mipango maalumu ya kutekeleza wimbi jipya la mashambulizi baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani, unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba 2026.

Ripoti hiyo imedai kuwa lengo la mipango hiyo ni kuiondoa serikali ya Iran madarakani, baada ya mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel yaliyoanzisha vita katika Mashariki ya Kati mwezi Februari.

Hata hivyo, taarifa hizo hazimaanishi moja kwa moja kuwa uamuzi wa mwisho wa kuanzisha mashambulizi mapya umefikiwa. Pia, madai kuhusu muda na lengo la operesheni hiyo yanatokana na taarifa zilizotolewa na maafisa walionukuliwa katika ripoti hiyo na hayajathibitishwa kwa kujitegemea.

Endapo mashambulizi mapya yatatekelezwa, hatua hiyo inaweza kuongeza zaidi mvutano wa kijeshi katika eneo hilo na kuibua athari kwa usalama wa Mashariki ya Kati, usafirishaji wa mafuta na hali ya uchumi wa dunia.

Kwa sasa, taarifa hiyo inaashiria kuendelea kwa maandalizi ya kijeshi na hali ya tahadhari kati ya Washington, Tel Aviv na Tehran, huku uwezekano wa kurejea kwa mapigano makubwa ukiendelea kuwa suala la wasiwasi wa kimataifa.