Dharau kali ya Baghaei dhidi ya serikali ya Marekani anayoitaja kuwa ya kigaidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt -ABNA- Ismail Baghaei, akitumia fursa ya maadhimisho ya kumuenzi Bayhaqi, alitoa ujumbe wa mafumbo uliolenga Marekani, akisema:

“Kuanza uchokozi kwa dhana potofu ya kupata ushindi rahisi hakumaanishi kwamba ushindi utapatikana. Na imani potofu kuhusu ‘ngome inayokaliwa na simba’ bila shaka haitaishia kwa wavamizi isipokuwa kwa aibu ya kushindwa.”

Katika ujumbe wake, aliandika:

Leo ni siku ya kumuenzi Abul-Fazl Bayhaqi na Siku ya Kitaifa ya Nathari ya Kiajemi. Hakuna jambo linalofaa zaidi katika kipindi hiki cha mvutano na vitisho kuliko maadui wetu kukumbushwa yale ambayo Historia ya Bayhaqi iliyasema miaka elfu moja iliyopita:

“...Walicheka walipoiona ngome hiyo, kisha wakamtuma mtu aitwaye Okar kuelekea kwenye ngome hiyo, akiwa na alama maalumu na wapanda farasi mia tatu. Walidhani kwamba Okar atakapofika hapo, ngome hiyo itakuwa mikononi mwao mara moja, iwe kwa vita au kwa amani, ili waweke alama ya ushindi juu ya paa la ngome. Lakini, kwa hakika, dhana inaweza kuwa sahihi au potofu! Hawakujua kwamba humo ndani mlikuwa na simba... Walidhani wamekwenda kula peremende ya paloude na kwamba jambo hilo lingekuwa rahisi!”

Bayhaqi, mwanahistoria mwenye hekima wa Iran, alitoa onyo miaka elfu moja iliyopita kwamba kuna tofauti kubwa kati ya kudhani kuwa umeshinda na hali halisi ya uwanja wa vita.

Baghaei alihitimisha kwa kusisitiza:

“Kuanza uchokozi kwa kujidanganya kwamba ushindi utapatikana kwa urahisi hakumaanishi kupata ushindi. Kuamini kimakosa kuhusu ‘ngome inayokaliwa na simba’ na kudharau ugumu wa kupigana na ‘simba wa aina hiyo’ bila shaka kutawaishia wavamizi kwa aibu ya kushindwa.”

Maana ya ujumbe huo

Baghaei anatumia mfano wa kihistoria wa ngome inayodhaniwa kuwa rahisi kutekwa, lakini kumbe inalindwa na wapiganaji wenye nguvu. Kwa njia hiyo, anatoa onyo kwa Marekani dhidi ya kudhani kwamba kuanzisha vita au mashambulizi kutasababisha ushindi wa haraka na rahisi.

Mfano wa “simba” unaashiria wapinzani wanaoweza kupigana kwa nguvu, huku “ngome” ikiashiria eneo au upande unaodhaniwa kimakosa kuwa rahisi kushindwa. Ujumbe mkuu ni kwamba kudharau uwezo wa mpinzani na kuanza vita kwa matumaini ya ushindi wa haraka kunaweza kuishia katika kushindwa na fedheha.