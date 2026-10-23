Pakistan: Shambulio karibu na Bandari ya Gwadar na kuuawa kwa maafisa 4 katika mapigano ya kutumia silaha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt -ABNA-, shambulio kubwa lilitokea Alhamisi jioni karibu na Bandari ya Gwadar, kusini-magharibi mwa Pakistan. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, shambulio hilo lilitekelezwa na watu wenye silaha wanaohusishwa na kundi la Jeshi la Ukombozi wa Balochistan (BLA).

Wakati huohuo, maafisa wanne wa vikosi vya usalama vya Pakistan, akiwemo mmoja wa viongozi waandamizi wa Idara ya Kupambana na Ugaidi, waliuawa katika mapigano na watu wenye silaha kaskazini-magharibi mwa nchi hiyo.

Kwa mujibu wa gazeti la Al-Araby Al-Jadeed, Jeshi la Ukombozi wa Balochistan lilitangaza katika taarifa kwamba wapiganaji wake walishambulia kambi moja ya vikosi vya Pakistan na maeneo mengine matatu karibu na Bandari ya Gwadar. Kundi hilo lilidai kuwa liliwasababishia vikosi vya serikali hasara kubwa.

Kwa upande mwingine, polisi wa eneo hilo walitangaza katika taarifa fupi kwamba vikosi vya usalama vya Pakistan vilizuia shambulio kubwa lililofanywa na wanaotaka kujitenga wa Balochistan, ambao walilenga maeneo kadhaa katika eneo la Gwadar. Polisi walisema kuwa washambuliaji watatu waliuawa.

Taarifa ya serikali ya Pakistan haikutoa maelezo zaidi kuhusu shambulio hilo. Hata hivyo, vyanzo vya eneo hilo vilinukuu mashahidi wakisema kuwa milipuko kadhaa ilisikika na idadi kubwa ya makontena pamoja na mabasi yaliyokuwa yamebeba bidhaa yalishika moto katika barabara inayoelekea bandarini.

Maafisa wanne wauawa katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa

Katika tukio tofauti kaskazini-magharibi mwa Pakistan, maafisa wanne wa vikosi vya usalama waliuawa Alhamisi jioni wakati wa mapigano na watu wenye silaha katika eneo la Karak, jimbo la Khyber Pakhtunkhwa.

Kwa mujibu wa taarifa ya polisi wa Pakistan, tukio hilo lilitokea baada ya watu wenye silaha kuweka kizuizi cha ukaguzi kwenye barabara moja katika eneo hilo usiku uliotangulia. Hatua hiyo ilisababisha vikosi vya usalama kuanzisha operesheni ya kuwatafuta na kuwafuatilia washukiwa.

Wakati wa operesheni hiyo, polisi walivamia nyumba katika eneo la Chirpara, lililo chini ya wilaya ya Banda Daud Shah. Kwa mujibu wa polisi, nyumba hiyo ilihusishwa na kamanda mmoja wa kundi lenye silaha aliyekuwa akishukiwa, aitwaye Qaiser Iqbal.

Uvamizi huo ulisababisha mapigano ya kutumia silaha, ambapo maafisa wanne wa polisi waliuawa. Miongoni mwao alikuwa kiongozi mwandamizi wa Idara ya Kupambana na Ugaidi.

Ripoti zilitaja majina ya waliouawa kuwa:

1-Imranuddin Khan, naibu mkurugenzi wa Idara ya Kupambana na Ugaidi.

2-Afisa Afzal Awan.

3-Afisa Muhammad Kazim, mkuu wa kituo cha polisi cha Latamber.

4-Amjad Khan, mwanachama wa kikosi cha kutegua mabomu.

Polisi wa Pakistan pia waliripoti kuuawa kwa watu wawili wenye silaha katika mapigano hayo.

Tukio hilo linaonyesha hatari zinazowakabili polisi na vikosi vya kupambana na ugaidi katika jimbo hilo, hasa wakati wa kuvamia maeneo yanayoshukiwa kuwa na watu wanaohusishwa na mitandao yenye silaha.

Kuuawa kwa kiongozi wa Idara ya Kupambana na Ugaidi pamoja na mkuu wa kituo cha polisi katika tukio moja ni pigo kwa taasisi za utekelezaji wa sheria za eneo hilo. Hata hivyo, hakuna kundi lenye silaha lililokubali rasmi kuhusika na mapigano hayo, na hakuna ushahidi huru wa kutosha uliopatikana wa kuthibitisha utambulisho wa washiriki wote waliokuwa na silaha.

Pakistan yakabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama

Ingawa matukio hayo mawili yalitokea katika majimbo tofauti ya Pakistan, kutokea kwake kwa wakati mmoja kunaonyesha ukubwa wa changamoto za kiusalama zinazoikabili nchi hiyo.

Katika jimbo la Balochistan, vurugu zinahusishwa na mzozo wa muda mrefu kuhusu harakati za kujitenga, rasilimali za eneo hilo na ushiriki wa kisiasa. Vikosi vya usalama vya Pakistan pamoja na miradi ya kiuchumi pia vimekuwa vikilengwa na mashambulizi.

Katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa, changamoto za kiusalama zinahusiana zaidi na shughuli za makundi yenye silaha, likiwemo kundi la Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), ambalo limekuwa likipambana na serikali ya Pakistan kwa miaka mingi.

Islamabad inayatuhumu makundi yenye silaha kutumia maficho yaliyo upande wa pili wa mpaka wa Afghanistan. Tuhuma hizo zimekuwa sehemu ya mvutano kati ya nchi hizo mbili. Kwa upande wake, utawala wa Taliban nchini Afghanistan unakanusha kuruhusu ardhi ya Afghanistan kutumiwa kwa mashambulizi dhidi ya Pakistan. Mgogoro huo ni mojawapo ya vyanzo vikuu vya mvutano kati ya nchi hizo.

Changamoto inayowakabili viongozi wa Pakistan haiishii katika kutoa majibu ya kijeshi kwa mashambulizi. Kukabiliana na vurugu hizo kunahitaji kuimarisha uwezo wa polisi wa eneo husika, kulinda miundombinu na miradi ya kiuchumi, na kushughulikia hali za kisiasa na kijamii ambazo makundi yenye silaha hutumia kupanua ushawishi wao.