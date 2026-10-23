Wawakilishi wa bunge kufungwa gerezani na wafanyabiashara wa Kishia kukamatwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt -ABNA-, mkutano wa kitaaluma wenye mada “Uchambuzi wa Jiopolitiki ya Ushia nchini Kuwait” ulifanyika katika Jukwaa la Kimataifa la Tafiti za Kishia, ukiwa na mhadhiri Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Abdul Hussein Qazwini, mmoja wa wanazuoni wa Kuwait.

Mwanzoni mwa hotuba yake, Qazwini alinukuu aya ya Qur’ani inayosema:

“Na tunataka kuwafanyia wema wale waliodhulumiwa katika ardhi, na kuwafanya wawe viongozi na kuwafanya kuwa warithi.”

Kisha alisema kuwa tangu siku ya kuuawa shahidi kwa Mtume Muhammad (SAW) hadi leo, kumekuwa na vipindi vichache sana ambapo Mashia hawakuwa katika hali ya kudhulumiwa au kudhoofishwa.

Historia ya dhuluma dhidi ya Mashia

Akizungumzia kuuawa shahidi kwa Imam Ali (AS) na Bibi Fatima al-Zahra (AS), Qazwini alisema kuwa katika kipindi kisichozidi miaka 50 baada ya kifo cha Mtume, wanafamilia wake walikuwa wameuawa. Aliongeza kuwa Imam Hussein (AS), aliyekuwa wa mwisho miongoni mwa watu wa Ahlul-Kisaa, aliuawa kwa kukanyagwa na farasi. Kwa mujibu wa Qazwini, kiwango hicho cha mateso dhidi ya familia ya Mtume hakikuwa na mfano katika historia ya manabii.

Akizungumzia historia ya Baghdad wakati wa utawala wa Waothmani, alisema kuwa wakazi wa Baghdad na Iraq walikuwa wengi wao wafuasi wa madhehebu ya Hanbali. Alisimulia kisa cha Sultan Suleiman, ambaye inasemekana alimkuta kijana aliyekuwa mzao wa khalifa wa mwisho wa Bani Abbas na kumpa dinari 10,000 za dhahabu ili akabidhi ukhalifa kwake.

Kwa mujibu wa simulizi lake, wanazuoni wa Kisunni waliokuwa karibu na sultani walipinga hatua hiyo wakisema kuwa khalifa alipaswa kuwa wa kabila la Quraysh. Sultan Suleiman, ambaye Qazwini alisema alikuwa Hanbali, alibadili madhehebu yake na kuwa Hanafi. Alifanya hivyo baada ya kupata wanazuoni waliounga mkono mtazamo kwamba mtu anayeshinda kwa nguvu anaweza kuwa khalifa bila sharti la kuwa wa Quraysh.

Qazwini alihusisha simulizi hilo na kuenea kwa madhehebu ya Hanafi mjini Baghdad na sehemu kubwa ya Iraq.

Akizungumzia uhasama alioueleza kati ya baadhi ya wafuasi wa Hanbali na Mashia mjini Baghdad, alisema kuwa wakati wa Muharram, Mashia waliokuwa wakiishi katika eneo la Karkh walifanya maombolezo, huku baadhi ya Wasunni wa eneo la Rusafa wakichoma moto masoko ya Mashia.

Alisimulia pia kisa cha mshairi mmoja wa Baghdad aliyesifu Imam Ali (AS) na kuonyesha ubora wake dhidi ya makhalifa wengine. Kwa mujibu wa Qazwini, wafuasi wa Hanbali walimtaka kadhi amwadhibu mshairi huyo, na hukumu ya kukatwa ulimi wake ikatolewa. Baada ya kukatwa ulimi, alitupwa barabarani akiwa anatokwa na damu. Alishambuliwa kwa mawe na marungu, akajitupa katika mto Tigris, na hatimaye akafa maji baada ya kushambuliwa kila alipoinua kichwa chake ili kupumua. Qazwini alisema mwili wake ulitolewa majini na kuchomwa moto.

Qazwini pia alisimulia riwaya inayomhusu Harun al-Rashid, akidai kwamba khalifa huyo aliwahi kutishia kuchimba kaburi la mshairi aliyemsifu Imam Ali na kuuchoma mwili wake. Katika simulizi hilo, msimulizi alimkumbusha Harun kuwa yeye ni wa Bani Hashim na Imam Ali ni binamu yake. Harun alikubali kwamba familia yake ilipaswa kujivunia uhusiano huo, lakini Qazwini alidai kuwa maneno yake hayakuwa ya kweli.

Mashia wakati wa utawala wa Bani Buyah

Akizungumzia kipindi cha Bani Buyah, Qazwini alisema kuwa watawala hao walipofika Baghdad kutoka Isfahan na Shiraz, walikuwa na nguvu kiasi cha kuwaondoa na kuwaweka makhalifa wa Bani Abbas madarakani.

Hata hivyo, alisema kuwa katika kipindi hicho, Sheikh Mufid, aliyekuwa kiongozi wa wanazuoni wa Kishia, alifukuzwa Baghdad mara tano. Kwa mujibu wa Qazwini, hatua hiyo ilichukuliwa baada ya migogoro iliyochochewa na baadhi ya wafuasi wa Hanbali, huku serikali ikijaribu kuonyesha kwamba haikuwa upande wa Mashia.

Hatima ya baba yake wakati wa utawala wa Saddam Hussein

Qazwini alizungumzia pia hatima ya baba yake, Ayatullah Sayyid Muhammad Sadiq Qazwini, aliyekuwa miongoni mwa wanazuoni mashuhuri wa Karbala.

Alisema mwaka 1980 ulikuwa mwaka mgumu sana kwa Iraq na wananchi wake. Utawala wa Saddam Hussein ulikuwa umeanza kuimarika, na vita kati ya Iraq na Iran vilikuwa vimeanza.

Kwa mujibu wa Qazwini, mwaka huo huo ambao Muhammad Baqir al-Sadr alikamatwa na kuuawa, wanazuoni 40 hadi 50 wa Najaf na wanazuoni 25 hadi 26 wa Karbala, akiwemo baba yake, walikamatwa na kutoweka.

Alisema hadi leo hakuna anayejua kwa uhakika yaliyowapata, jinsi walivyouawa au mahali walipozikwa.

Mitazamo ya Qur’ani kuhusu watu waliodhulumiwa

Akirejelea makundi matatu ya watu waliodhulumiwa yaliyotajwa katika Qur’ani, Qazwini alisema kundi la kwanza ni watu ambao malaika huchukua roho zao huku wakiwa wamejidhulumu wenyewe, kwa sababu walishindwa kuhama kutoka katika mazingira ya dhuluma licha ya kuwa na nafasi ya kufanya hivyo.

Kundi la pili, kwa mujibu wa maelezo yake, ni watu wasio Waislamu wanaodhulumiwa, ambao Qur’ani inahimiza kupigania ukombozi wao.

Kundi la tatu ni Waislamu waliodhulumiwa, hasa Mashia wanaomfuata Imam Ali (AS). Qazwini alisema kuwa Mungu ameahidi kuwainua, kuwaondoa katika hali ya kudhulumiwa na kuwafanya viongozi na warithi wa ardhi.

Alisema ahadi hiyo inahusiana na kudhihiri kwa Imam Mahdi (AJ), akasisitiza kwamba waumini wanapaswa kuishi kwa matumaini.

Hali ya Mashia nchini Iran na katika nchi za Ghuba ya Uajemi

Akizungumzia hali ya Mashia nchini Iran, Qazwini alisema kuwa katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mashia hawadhulumiwi kwa sababu tu ya kuwa Mashia. Hata hivyo, alidai kuwa nchi nyingine duniani zinataka kuwaweka Mashia katika hali ya udhaifu.

Alisema amekuwa akiishi Kuwait kwa miaka 50, kuanzia mwaka 1976 hadi 2026. Kwa mujibu wa maelezo yake, baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka huu, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iliposhambulia vituo vya kijeshi vya Marekani, Kuwait ilitaka kulipiza kisasi dhidi ya Iran kwa kuwaadhibu Mashia.

Qazwini alidai kuwa watu wengi walikamatwa na kufukuzwa nchini. Alisema yeye mwenyewe alipelekwa katika idara ya usalama na kushikiliwa kwa muda kabla ya kufukuzwa Kuwait. Aliongeza kuwa baada ya miaka 50 ya kuishi nchini humo, hakupata uraia, akisema kwamba katika nchi nyingine mtu angeweza kupata uraia baada ya miaka mitano au sita.

Qazwini alisisitiza:

1-Kati ya wabunge tisa wa Kishia nchini Kuwait, saba walikuwa gerezani wakati wa kutoa hotuba hiyo, kwa kile alichokitaja kuwa tuhuma zisizo na msingi.

2-Wafanyabiashara wengi wakubwa wa Kishia walikamatwa na mali zao kutaifishwa.

3-Mbunge mmoja wa Kishia, Sayyid Hussein, ambaye ni Sayyid na mwanazuoni mwenye kilemba cha kidini, alifungwa kwa miaka mitatu kwa sababu tu ya kumshauri Amir wa Kuwait. Kwa mujibu wa Qazwini, aliachiliwa wiki iliyotangulia hotuba hiyo.

4-Wabunge wengine waliendelea kushikiliwa gerezani.

5-Wanawake kadhaa pia walikuwa gerezani kwa sababu waume zao walikuwa wamekimbia.

Madai haya ni sehemu ya maelezo yaliyotolewa na Qazwini katika mkutano huo.

Uhusiano wa Marekani na hali ya Mashia nchini Kuwait

Qazwini alisema kuwa wakati Shah wa Iran alipokuwa na uhusiano mzuri na Marekani, na Iraq haikuwa na mgogoro mkubwa na Marekani, Mashia nchini Kuwait walikuwa na hali nzuri.

Alidai kuwa serikali ya Kuwait ilikuwa ikitoa ardhi ya kujenga misikiti bila malipo, na kwamba mmoja wa watawala wa Kuwait aliwahi kujenga msikiti mzima na kuwapa Mashia.

Hata hivyo, alisema kuwa baada ya Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na mabadiliko katika uhusiano kati ya Iran na Marekani, hali nchini Kuwait ilibadilika na uhasama dhidi ya Mashia ukaanza.

Alisema kuwa wakati wa vita vya Iraq na Iran, mamia ya watu walifungwa au kufukuzwa nchini, na Mashia waliishi katika hali ya hofu.

Akizungumzia ushirikiano wa Kuwait na Saddam Hussein wakati wa vita hivyo, Qazwini alisema kuwa Waarabu wengi walikuwa wameishi Kuwait kwa miaka mingi, wakifanya biashara, shughuli za kielimu na kazi za kidini bila kujihusisha na siasa.

Kwa mujibu wa Qazwini, baadhi yao walikamatwa na mamlaka za Kuwait na kukabidhiwa kwa Saddam Hussein, ambaye aliwaua. Alisema yeye mwenyewe aliwafahamu watu 30 hadi 40 aliowataja kuwa wasio na hatia, ambao walikabidhiwa kwa Saddam na kuuawa.

Qazwini alidai pia kuwa nchi 30 hadi 33 zilimpinga Saddam Hussein, huku baadhi ya nchi, zikiwemo Jordan na Wapalestina waliokuwa wakiishi Kuwait, zikimuunga mkono.

Alisema kuwa watu wengi walitarajia Iran itumie uvamizi wa Kuwait na Iraq kama fursa ya kulipiza kisasi dhidi ya Kuwait, lakini Iran haikufanya hivyo na ilibaki bila kuingilia upande wowote. Kwa mujibu wake, baada ya hapo, hali ya Mashia nchini Kuwait iliboreka na taratibu za kupata visa na vibali vya ukaazi kwa Wairani na Mashia zikawa rahisi zaidi.

Qazwini alihitimisha hoja yake kuhusu uhusiano wa Kuwait na Marekani kwa kusema kuwa:

“Wakuwaiti wamekuwa na wanaendelea kuwa wafuasi wa sera za Marekani. Wakati Marekani haina tatizo na Iran na Mashia, wao pia hutenda vizuri; lakini Marekani inapokuwa na uhasama, wao pia hugeuka kuwa maadui, huwafunga watu, huwafukuza na kuwatesa.”

Alidai kuwa tatizo la nchi za Ghuba ni kutokuwa na uhuru kamili wa kufanya maamuzi, kwa sababu mamlaka halisi iko mikononi mwa Marekani.

Hali ya sasa ya Mashia katika nchi za Ghuba

Katika sehemu ya mwisho ya hotuba yake, Qazwini alisema kuwa hali ya Mashia kwa sasa ni mbaya sana.

Alidai kuwa kwenye mitandao ya kijamii, kila siku kuna watu wengi wanaowatukana Mashia, kuonyesha uhasama dhidi yao na kushambulia imani zao za kidini.

Alisema kuwa Mashia wamejikuta katika mazingira ya upinzani katika nchi mbalimbali, zikiwemo Iraq, Lebanon na Yemen. Alionya kwamba hali hiyo ni ya hatari zaidi katika eneo la Ghuba ya Uajemi, hasa Bahrain, Kuwait, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE).

Kwa mujibu wa Qazwini, mamlaka za Qatar na UAE zimewanyamazisha Mashia na kufunga vituo vyao vya kidini pamoja na Husainiya. Alisema kuwa Kuwait na Bahrain nazo zimeanza kuchukua hatua zinazofanana.

Alirudia madai yake kwamba wafanyabiashara wa Kishia wamefungwa, wabunge wa Kishia wanashikiliwa gerezani, na baadhi ya wanazuoni na wahubiri wa kidini wamefukuzwa au kufungwa.

Muhtasari wa ujumbe mkuu

Hotuba ya Qazwini ilijikita katika hoja kuu tatu: