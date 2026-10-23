Kivuli cha vita chautanda uchumi wa Ghuba ya Uajemi: Kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta na kudorora kwa matarajio ya ukuaji wa uchumi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt -ABNA-, Kurejea kwa mvutano wa kiusalama katika eneo la Ghuba ya Uajemi, ikiwemo kuondolewa kwa wanadiplomasia wa Marekani na kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na viwanja vya ndege vya Saudi Arabia, kumesababisha bei ya mafuta duniani kupanda tena kwa kasi.

Hali hiyo ilizidi baada ya Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen kushambulia miundombinu ya mafuta katika uwanja wa mafuta wa Shaybah Jumatano usiku. Uwanja huo una uwezo wa kuzalisha mapipa milioni moja ya mafuta kwa siku. Shambulio hilo lilisababisha bei ya mikataba ya mafuta ghafi ya Brent kupanda kwa zaidi ya asilimia 3, na kufikia zaidi ya dola 112 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu Mei iliyopita.

Kwa mujibu wa gazeti la Al-Araby Al-Jadeed, mashambulizi ya vikosi vya Yemen yalisababisha vifo na majeruhi katika Uwanja wa Ndege wa King Fahd mjini Dammam, pamoja na moto katika makao makuu ya kampuni ya mafuta ya Saudi Aramco mjini Dhahran.

Kuongezeka kwa mvutano huo kuliathiri haraka misimamo ya kidiplomasia na mipango ya usalama katika eneo hilo. Jumatano, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliagiza wafanyakazi wake wasio wa lazima na familia zao kuondoka Saudi Arabia. Hatua hiyo ilichukuliwa wakati Marekani ikipunguza uwepo wa wanajeshi wake Mashariki ya Kati na balozi kadhaa zikiingia katika hali ya kutoa huduma chache.

Wakati huohuo, ripoti ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) kuhusu Mtazamo wa Uchumi wa Kikanda wa Mashariki ya Kati na Asia ya Kati, iliyochapishwa Oktoba 22, ilitabiri kuwa uchumi wa Mashariki ya Kati, ukiwemo wa nchi za Kiarabu zinazopakana na Ghuba ya Uajemi, utakumbwa na upungufu wa asilimia 1.3 mwaka 2026. Hii ni tofauti na ukuaji wa asilimia 3.3 uliorekodiwa mwaka 2025.

Ripoti hiyo inasisitiza kuwa nchi zinazouza mafuta nje ndizo zitakazoathirika zaidi kutokana na kukwama kwa uzalishaji na usafirishaji. IMF pia imeonya kuwa mashambulizi mapya dhidi ya miundombinu na njia za meli yanaweza kudhoofisha matarajio ya kuimarika kwa uchumi mwaka 2027, ambapo ukuaji wa asilimia 6.6 ulikuwa umetabiriwa.

Kuimarika huko kunategemea kwa kiasi kikubwa kurejeshwa kwa uzalishaji wa nishati, kuendelea kwa mauzo ya nje na kuboreka kwa usafiri wa baharini. Kwa hiyo, IMF inaonya kuwa vita vikiendelea kwa muda mrefu au kukitokea usumbufu mpya katika uzalishaji wa nishati, njia za meli na miundombinu muhimu, matarajio ya kufufuka kwa uchumi yanaweza kudhoofika na kupona kwa uchumi wa nchi za Ghuba kuchelewa.

Kwa mujibu wa Reuters, iliyochapisha taarifa yake Alhamisi, kampuni kubwa ya mafuta ya Saudi Aramco imewaomba wafanyakazi wake kuondoka katika makao makuu ya kampuni hiyo mjini Dhahran na kuendelea na kazi kwa njia ya mtandao. Hii ilikuwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita dhidi ya Iran kwa Aramco kuwaomba wafanyakazi waondoke katika makao makuu yake.

Mapema mwezi huo, Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vilishambulia jengo la Aramco na kusababisha uharibifu mkubwa, huku moto ukizuka katika orofa kadhaa.

Mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta na viwanja vya ndege

Akizungumzia hali hiyo, Pierre al-Khoury, mchambuzi wa uchumi wa kisiasa, aliliambia gazeti la Al-Araby Al-Jadeed kuwa kupanda kwa bei ya mafuta ya Brent hakukutokana na tukio moja pekee. Badala yake, kulikuwa na mwitikio wa soko kwa mfululizo wa mashambulizi yaliyokuwa yakiongeza hatari.

Mashambulizi hayo yalihusisha miundombinu ya Aramco mjini Yanbu, uwanja wa mafuta wa Shaybah na viwanja vya ndege vya Riyadh na Abha. Pia yalisababisha sehemu ya Uwanja wa Ndege wa King Khalid kufungwa na kuahirishwa kwa mkutano wa kilele wa viongozi wa Ghuba ya Uajemi na Umoja wa Ulaya, uliopangwa kufanyika Saudi Arabia.

Kwa mujibu wa al-Khoury, hali hiyo inawahamisha wawekezaji kutoka hatua ya kukadiria uwezekano wa hatari hadi kukabili moja kwa moja matokeo yake.

Jukwaa la MiGFlug, linalojishughulisha na masuala ya usafiri wa anga na urambazaji wa ndege, lilichapisha ripoti Alhamisi likihusisha mkusanyiko wa matukio hayo na shambulio dhidi ya Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa King Fahd mjini Dammam, lililotokea usiku wa Oktoba 21.

Ripoti hiyo pia ilitaja kufutwa kwa safari za ndege za Lufthansa na Air France kwenda Saudi Arabia hadi katikati ya Novemba ijayo. Aidha, Delta, Etihad na Qatar Airways zilisitisha safari zao.

Al-Khoury alitathmini kuwa uamuzi wa Marekani kuwaondoa wanadiplomasia wake Saudi Arabia ulikuwa na athari kubwa zaidi kwa masoko kuliko baadhi ya matukio ya kijeshi. Alieleza kuwa masoko yanaweza kuutafsiri uamuzi huo kama ishara kwamba tathmini ya kiintelijensia ya Marekani inaonyesha hatari hiyo itaendelea na si ya muda mfupi.

Mtazamo huo huathiri haraka kampuni za bima na vitengo vya usimamizi wa hatari vya mashirika ya kimataifa, na kuvifanya kupitia upya malipo ya bima, marupurupu ya wafanyakazi na mipango ya kuendeleza shughuli zao wakati wa dharura.

Kwa mujibu wa al-Khoury, imani ya wawekezaji inaweza kupotea kwa kuenea kwa hofu, lakini hairejei kwa kasi ileile iliyopotea.

Hata hivyo, alitathmini kuwa kupanda kwa bei kwa sasa kunaonyesha zaidi gharama ya ziada inayotokana na hatari kuliko uhaba halisi wa mafuta sokoni.

Jambo hilo lina umuhimu zaidi kwa sababu akiba ya mafuta ghafi ya Marekani inapungua, huku Iran ikiwa imefunga kwa vitendo Mlango-Bahari wa Hormuz kwa usafiri wa meli. Katika mazingira hayo, njia ya usafirishaji kupitia Bahari Nyekundu, inayohudumia pia mafuta kutoka uwanja wa Shaybah, imekuwa njia muhimu sana kwa Saudi Arabia.

Al-Khoury alionya kuwa mashambulizi yakipanuka kutoka kwenye vituo vya uzalishaji na kulenga mabomba ya kusafirisha mafuta pamoja na bandari, mapato ya mafuta ya Saudi Arabia yanaweza kupungua hata kama bei ya mafuta itaendelea kupanda. Sababu ni kwamba kiasi cha mafuta kinachoweza kusafirishwa nje kinaweza kushuka.

Katika muktadha huo, jukwaa la EnergyNow, linalojishughulisha na masoko ya nishati, liliripoti Jumatano kuwa mikataba ya baadaye ya mafuta ya Brent ilipanda kwa asilimia 1.75, huku mafuta ya West Texas Intermediate (WTI) yakipanda kwa asilimia 2.02.

Ripoti hiyo ilihusisha kupanda huko na kusimama kwa mazungumzo ya kidiplomasia na kuongezeka kwa vitisho katika Ghuba ya Oman. Hali hiyo ilitokea baada ya meli 18 za kibiashara kulengwa katika kipindi cha wiki mbili, huku akiba ya mafuta ghafi ya Marekani ikiwa imepungua kwa takribani mapipa milioni 4.9.

Masoko ya hisa ya nchi za Ghuba yapata hasara

Wiki ya sita mfululizo ya kushuka kwa fahirisi ya soko la hisa la Saudi Arabia, pamoja na kuporomoka kwa masoko ya Dubai na Abu Dhabi, inaonyesha mabadiliko katika mtazamo wa wawekezaji.

Sasa wawekezaji hawaioni tena Saudi Arabia kama soko lililotengwa na nchi nyingine za eneo hilo, bali kama sehemu ya mfumo unaounganisha hatari za kikanda.

Kwa mujibu wa al-Khoury, sekta zisizohusiana na mafuta ziko katika hatari kubwa zaidi. Mikakati ya kukuza uchumi kupitia sekta mbalimbali inategemea utalii, usafiri wa anga, mikutano na makongamano. Shughuli hizo zinahitaji usafiri wa watu ulio huru na salama.

Viwanja vya ndege vinapogeuka kuwa malengo ya kijeshi, sharti hilo la msingi linaingia hatarini.

Shinikizo hilo linaathiri moja kwa moja matarajio ya uchumi wa Saudi Arabia. Takwimu za hivi karibuni za IMF zimepunguza kwa asilimia tano ya pointi utabiri wa ukuaji wa pato halisi la taifa la Saudi Arabia ikilinganishwa na makadirio ya Julai iliyopita.

Kwa mujibu wa takwimu hizo, matarajio ya uchumi wa nchi hiyo yamebadilika kutoka ukuaji uliotabiriwa wa asilimia 1.7 hadi upungufu wa asilimia 3.3 mwaka 2026.

Ripoti iliyochapishwa Oktoba 16 na jukwaa la kiuchumi la Vision 2030 ilieleza kuwa hali hii inaongeza shinikizo la kifedha kwa sekta kama hoteli na ujenzi.

Hatari ya kuenea kwa vita

Zian Zwane, mchambuzi wa uchumi wa kisiasa, alisema kupanuka kwa mapigano ya kikanda kunaongeza uwezekano wa nchi na nguvu nyingine za kikanda na kimataifa kuingia katika mapambano dhidi ya Iran. Alitaja Uturuki, Pakistan, Misri, Uingereza na Ufaransa, pamoja na Marekani na Israel.

Kwa mujibu wake, hali hiyo inaongeza ugumu wa jiopolitiki ya eneo hilo na kuongeza hatari kwa biashara ya kimataifa.

Wakati huohuo, hatari kwa usafiri wa meli katika Mlango-Bahari wa Hormuz zimeongezeka baada ya meli kubwa ya mafuta iliyokuwa imebeba zaidi ya mapipa milioni mbili kugonga bomu la baharini kusini mwa mlango huo.

Katika kipindi cha wiki moja, matukio 12 ya baharini yalirekodiwa. Wakati huo huo, akiba ya mafuta duniani iliripotiwa kuwa chini kwa takribani mapipa milioni 509 ikilinganishwa na kiwango cha kabla ya vita dhidi ya Iran. Baadhi ya wauzaji wa mafuta wa kikanda pia walitoa punguzo la hadi dola 37 kwa kila pipa.

Taarifa hizo zilitolewa katika ripoti iliyochapishwa Oktoba 22 na Hellenic Shipping News, jukwaa linalobobea katika masuala ya usafirishaji wa baharini na nishati.

Zwane alieleza kuwa matukio hayo yanaathiri minyororo ya ugavi duniani kupitia kupanda kwa gharama za usafirishaji wa baharini, kuongezeka kwa malipo ya bima dhidi ya hatari za vita na kupungua kwa usalama wa kupita katika njia muhimu za baharini.

Matokeo yake ni kuongezeka kwa gharama za uendeshaji na kukwama kwa mauzo ya nje ya nchi za Kiarabu zinazopakana na Ghuba ya Uajemi. Bidhaa zilizo hatarini ni pamoja na mafuta, gesi, mbolea za kemikali na bidhaa nyingine.

Kwa mujibu wa mchambuzi huyo, hali hii inaharakisha kupungua kwa utajiri wa taifa na kuvuruga vyanzo vyake vikuu vya mapato.

Takwimu zilizotajwa zinaonyesha kuwa mshtuko unaotokana na hali ya Mlango-Bahari wa Hormuz na kuharibika kwa meli za mafuta baada ya kukutana na mabomu ya baharini umepunguza kwa muda mtiririko wa usafirishaji wa mafuta kutoka eneo hilo hadi takribani mapipa milioni tisa kwa siku.

Aidha, mfumuko wa bei wa mwaka wa nishati inayotumiwa katika maeneo makuu yanayoagiza nishati kutoka nje umeongezeka kwa takribani asilimia 20. Mabadiliko haya yametokea wakati Ulaya ikikabiliwa na uhaba wa dizeli, huku mikataba ya dizeli ikifikia dola 1,413 kwa tani.

Takwimu hizo zilitolewa katika ripoti iliyochapishwa Oktoba 19 na Commodity Board, jukwaa linalobobea katika uchambuzi wa masoko ya bidhaa na nishati.

Kuongezeka kwa mvutano katika Ghuba ya Uajemi, sambamba na kuendelea kwa vita vya Ukraine na athari zake kwa usalama wa biashara ya kimataifa katika Bahari Nyeusi na Bahari ya Kaspi, kumeongeza shinikizo kwa uchumi wa dunia.

Hali hiyo, pamoja na kuyumba kwa ndani na hatari zinazokabili uchumi mkubwa wa Ulaya, ikiwemo Ufaransa, Ujerumani, Hispania na Italia, inafanya mazingira ya uchumi wa dunia kuwa magumu zaidi.

Kwa tathmini ya Zwane, hakuna dalili za kweli zinazoonyesha kuwa vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati au Ulaya vitamalizika hivi karibuni. Kwa hiyo, shinikizo kwa uchumi wa dunia limekuwa na tabaka nyingi na vyanzo mbalimbali.

Alimalizia kwa kusema kuwa madhara ya kiuchumi yataathiri pande zote zinazohusika katika migogoro, kikanda na kimataifa. Hata hivyo, nchi za Kiarabu, hasa zile za Ghuba ya Uajemi, ni miongoni mwa zilizo katika hatari kubwa zaidi kwa sababu zinategemea mauzo ya nje ya nishati na eneo lao la kimkakati limekuwa kitovu cha mapambano ya kijeshi na kibiashara.