Ziara ya Admirali Azmaei kwa familia za mashahidi wa Kisiwa cha Hormuz katika Vita vya Tatu vya Kulazimishwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt -ABNA-, Admirali Ali Azmaei, kamanda wa Jeshi la Wanamaji la Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (IRGC), alitembelea nyumba za mashahidi katika Kisiwa cha Hormuz na kutoa shukrani pamoja na heshima kwa wazazi wa mashahidi waliofariki katika vita vya hivi karibuni.

Katika ziara hiyo, kamanda huyo alisema kuwa mashahidi wa Jeshi la Wanamaji la IRGC, ambao aliwataja kuwa mashujaa na wenye heshima, ni pamoja na Shahidi Qodrat Zarnegari, Shahidi Abbas Eslami, Shahidi Abdulreza Golzari na Shahidi Javad Raoufi Moghadam.

Alisema kuwa mashahidi hao walijitoa mhanga katika kile alichokiita Vita vya Tatu vya Kulazimishwa, na kwa kujitolea maisha yao katika kufunga Mlango-Bahari wa Hormuz dhidi ya maadui wa taifa na mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu, waliweka maisha yao kuwa ngao ya kulinda Uislamu na Iran.

Admirali Azmaei aliwataja mashahidi hao kuwa chanzo cha fahari na heshima kwa taifa zima. Aliongeza:

“Sababu inayowafanya Wamarekani, ambao ni wanyang’anyi na madhalimu kwa mujibu wa maelezo yangu, kupata pigo kali licha ya kuwa na vifaa vingi vya kijeshi na madai yao makubwa, ni juhudi na kujitolea kwa mashahidi hawa.”

Kamanda huyo alisisitiza kuwa heshima na hadhi ambayo Iran inayo duniani leo vinatokana na damu ya mashahidi hao.

Alisema kuwa wapiganaji wa Iran wanamfuata Imam Hussein (AS), kiongozi wa mashahidi, katika kukabiliana na ubeberu na nguvu za kimwili, na kwamba hawaogopi mamlaka yoyote.

Alimalizia kwa kusema kuwa kuuawa shahidi ni malipo ya juhudi za mpiganaji, yanayomfikisha mwanadamu katika kilele cha ukamilifu katika maisha haya na katika ulimwengu wa juu.