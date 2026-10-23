Bill Clinton: Nimechoshwa na Fikra ya Uislamu wa kuogopwa na kuchukiwa; binti yangu alinishauri nisome Qur’ani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt -ABNA-, Rais wa zamani wa Marekani, Bill Clinton, amelaani matusi dhidi ya Waislamu na ubaguzi wa kidini, akirejelea aya ya Qur’ani Tukufu kusisitiza umuhimu wa watu kufahamiana na kuheshimu tofauti za kitamaduni na kidini.

Clinton alitoa hotuba katika mkutano wa kidini uliopewa jina la “Dini Nyingi, Florida Moja”, uliofanyika katika Kituo cha Ibada cha Koinonia, mjini Hollywood, katika jimbo la Florida, Marekani.

Katika mkutano huo, alikosoa tabia ya kuwatusi Waislamu kwa sababu ya imani zao, akisisitiza kuwa makosa yanayofanywa na baadhi ya watu hayawezi kuhusishwa na dini au utamaduni mzima.

Rais huyo wa zamani wa Marekani alizungumzia pia uzoefu wake binafsi, akisema kuwa binti yake alipokuwa na umri wa miaka 15, alisoma Qur’ani na baadaye akamshauri yeye pia asome kitabu hicho kitakatifu cha Waislamu.

Kwa mujibu wa Clinton, kuisoma Qur’ani kulimfanya atafakari dhana kwamba tofauti kati ya mataifa na makabila zinapaswa kuwa fursa ya kufahamiana, badala ya kuwa sababu ya kutengana au kudharauliana.

Ili kusisitiza hoja yake, Clinton alinukuu aya ya 13 ya Suratul-Hujurat, inayosema:

“Enyi watu! Hakika Sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke, na tumekujaalieni kuwa mataifa na makabila ili mjuane.”

Clinton pia alieleza kutoridhishwa kwake na kuendelea kwa vita vya kidini na migogoro ya kitamaduni. Alisema kuwa vitendo visivyofaa hutokea miongoni mwa wafuasi wa dini mbalimbali, hivyo havipaswi kuhusishwa na mila au dini moja pekee.

Kwa upande wake, Sheikh Ali al-Qaradaghi, rais wa Umoja wa Kimataifa wa Wanazuoni wa Kiislamu, alisisitiza umuhimu wa kupanua fursa za maelewano na kuishi pamoja kwa amani.

Alionya kuwa tofauti za kisiasa na baadhi ya serikali au makundi wakati mwingine huhusishwa kimakosa na dini, hali inayosababisha Uislamu na ibada za Waislamu kuwa shabaha ya matusi na dharau.

Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi walitafsiri matamshi ya Clinton kuwa yana vipengele vya kisiasa vinavyohusiana na ushindani wa vyama nchini Marekani.