Mochber: Vita vya kisaikolojia vya Trump na Netanyahu vina harufu ya kukata tamaa

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Mohammad Mochber, mshauri na msaidizi wa Kiongozi wa Mapinduzi, katika kukabiliana na majigambo ya viongozi wa Marekani na utawala wa Kizayuni, aliandika katika chapisho kwenye moja ya mitandao ya kijamii: Vita vya kisaikolojia na vitisho vya Trump na Netanyahu vina harufu ya kukata tamaa zaidi kuliko nguvu.

Aliongeza: Iran inajua udhaifu wa adui, na mshangao wa uwanjani na kigezo cha mafuta na nishati vinaweza kuvuruga milinganyo.

Mshauri na msaidizi wa Kiongozi wa Mapinduzi katika sehemu ya mwisho ya ujumbe wake alikumbusha: Katika eneo hili kutabaki taifa ambalo limeishi humo kwa maelfu ya miaka, na utawala wa Kizayuni unaweza tu kufikiria juu ya «kutokuwepo» kwake.