Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Seyed Abbas Araghchi katika makala kwenye mitandao ya kijamii aliandika: Marekani katika miaka mitatu iliyopita imetumia dola bilioni 11 kutoka kodi za watu wa Marekani kwa ajili ya ulinzi wa makombora wa Israel. Kwa hakika, Marekani kwa ajili ya ulinzi wa Israel imerusha makombora ya kuzuia zaidi kuliko Israel yenyewe. Huu si uhusiano unaotegemea maslahi ya pande zote tena; bali ni uhusiano wa kimelea na wa upande mmoja.