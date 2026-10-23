Kosari: Tunapaswa kufuatilia mzingiro wa Iran kupitia njia za kisheria

Esmail Kosari katika mahojiano, akielekeza kwenye umuhimu wa kufuatilia kisheria hatua za Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema: Kwa bahati mbaya, mifumo ya kisheria ya kimataifa haina nguvu za kutosha na dhamana ya utekelezaji wa kushughulikia ukiukaji na kuwahukumu wavunja sheria, na hii ndiyo imesababisha baadhi ya madola kuchukua hatua kwa ajili ya maslahi yao bila kuzingatia vya kutosha haki za nchi nyingine na mataifa.

Aliongeza: Katika hali kama hii, ni lazima tusimame kwa nguvu na uamuzi dhidi ya mwelekeo huu na kumfukuza Marekani kwa nguvu kutoka eneo hili ili sheria za kimataifa zitekelezwe kwa maana halisi ya neno.

Kosari akikosoa utendaji wa taasisi za kimahakama za kimataifa katika kushughulikia ukiukaji wa Marekani, alisisitiza: Ikiwa taasisi za kimahakama za kimataifa zilikuwa na mamlaka na nguvu za kutosha za kukabiliana na wavunja sheria, zingepaswa kushughulikia masuala kama haya mapema zaidi. Hata hivyo, hali hizi hazipaswi kusababisha kusimama kwa ufuatiliaji, na mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inapaswa kurekodi kwa uangalifu hatua na ukiukaji wa Marekani dhidi ya Iran ikiwa ni pamoja na mzingiro wa baharini wa nchi yetu, na kufuatilia kupitia njia za kisheria.