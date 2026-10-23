Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, chanzo cha habari kilicho karibu na Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi kilitangaza kwamba kufuatia uharibifu wa mifumo ya usaidizi wa urambazaji wa redio iliyokuwa ikihudumia meli zinazokiuka sheria, pamoja na kupigwa kwa meli tatu za mafuta jana na uharibifu wa meli nyingine ya mafuta inayokiuka sheria usiku uliopita, usafiri wa meli zinazokiuka sheria umesimamishwa kabisa.

Chanzo hiki cha habari kilisema kwamba ikiwa magendo ya mafuta yataanza tena, kukabiliana na meli zinazokiuka sheria na mifumo ya kiufundi ya usaidizi kutakuwa na athari kubwa zaidi.

Chanzo hiki cha habari kilionya kwamba uingiliaji wa anga wa jeshi la Marekani tena kwa kusaidia magendo ya mafuta utapata jibu la moja kwa moja na la uamuzi zaidi, na matokeo yatakuwa juu ya jeshi la Marekani lenye uchokozi.