Ukims kwa Wakala kuhusu shambulio la vituo vya nyuklia vya Iran hakuna kifani

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ubalozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa huko Vienna, katika maadhimisho ya miaka sabini ya kupitishwa kwa Katiba ya Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, ukikashifu vikali viwango viwili na ukims wa vyombo vya utawala vya wakala kuhusu uvamizi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, ulisisitiza kwamba wakala si tu shirika la «uangalizi» na uthibitishaji haupaswi kufunika haki halali za nchi wanachama za matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia.

Maandishi kamili ya taarifa ya Ubalozi wa Kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran huko Vienna ni kama ifuatavyo:

«Miaka sabini baada ya kupitishwa kwa Katiba ya Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA) tarehe 23 Oktoba 1956, tathmini ya msingi kuhusu kiwango na kiasi cha kuzingatia kanuni na malengo ya hati ya uanzishwaji wa wakala ni muhimu. Kwa hiyo, maadhimisho haya yanapaswa kuwa zaidi ya fursa ya kusherehekea; siku hii inapaswa kutumika kama wakati wa tafakari makini, uwajibikaji wa kitaasisi na ahadi mpya ya utekelezaji kamili, usio na upendeleo na usio na ubaguzi wa Katiba.»