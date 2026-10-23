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Qalibaf: Msiwaruhusu watawala wanaochochea vita kupotosha maandamano yenu

23 Oktoba 2026 - 20:48
Msimbo wa Habari: 1881659
Source: ABNA
Qalibaf: Msiwaruhusu watawala wanaochochea vita kupotosha maandamano yenu

Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu aliandika katika ujumbe uliochapishwa: Watawala wanataka kubadilisha mwelekeo na lengo la maandamano ya watu dhidi ya watawala mafisadi kuwa «watu dhidi ya watu» na kisha kuwalaumu watu wenyewe.

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Mohammad Bagher Qalibaf, Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, aliandika katika ujumbe uliochapishwa kwenye moja ya mitandao ya kijamii: Mpango wa watawala katika kukabiliana na maandamano ya leo ya watu wa dunia ni huu: kubadilisha mwelekeo na lengo la maandamano ya watu dhidi ya watawala mafisadi na wanaochochea vita kuwa «watu dhidi ya watu» (kwa usawa) na kisha kuwalaumu na kuwalaumu ninyi!

Aliongeza: Ukweli na ujumbe mkuu wa watu katika kukabiliana na ufichuzi wa kesi ya Epstein, uhalifu wa Gaza, vita vya Iran na ufisadi wa kimfumo — yote yanatokana na utendaji wa mkondo mmoja katika kilele cha mamlaka ya dunia.

Qalibaf alisisitiza: Upotoshaji na usumbufu wa mawazo: migogoro ya bandia kama «wahamiaji dhidi ya wenyeji». Msiwaruhusu kwa kubadilisha mada wajitenge na uwajibikaji na ukaguzi.

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