Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Mohammad Bagher Qalibaf, Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, aliandika katika ujumbe uliochapishwa kwenye moja ya mitandao ya kijamii: Mpango wa watawala katika kukabiliana na maandamano ya leo ya watu wa dunia ni huu: kubadilisha mwelekeo na lengo la maandamano ya watu dhidi ya watawala mafisadi na wanaochochea vita kuwa «watu dhidi ya watu» (kwa usawa) na kisha kuwalaumu na kuwalaumu ninyi!

Aliongeza: Ukweli na ujumbe mkuu wa watu katika kukabiliana na ufichuzi wa kesi ya Epstein, uhalifu wa Gaza, vita vya Iran na ufisadi wa kimfumo — yote yanatokana na utendaji wa mkondo mmoja katika kilele cha mamlaka ya dunia.

Qalibaf alisisitiza: Upotoshaji na usumbufu wa mawazo: migogoro ya bandia kama «wahamiaji dhidi ya wenyeji». Msiwaruhusu kwa kubadilisha mada wajitenge na uwajibikaji na ukaguzi.