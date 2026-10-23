Amir Akraminia: Katika historia hatuna wahalifu zaidi ya viongozi wa Marekani

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Brigedia Jenerali Mohammad Akraminia, msemaji wa jeshi, aliandika katika akaunti yake kwenye mitandao ya kijamii: «Rubio kuhusu Iran anasema tunakabiliana na nchi ambayo inatangaza waziwazi 'Tunawalenga meli za biashara...' Hamjawaona tabia kama hiyo tangu Vita vya Pili vya Dunia. Sisi pia tunakabiliana na nchi ambayo wakati wa mazungumzo kwa ukatili mkubwa katika muda mmoja iliua watoto 168 na wanamichezo kadhaa kwa mabomu yaliyopigwa marufuku, na mabaharia 104 katika nchi ya kigeni, na harusi katika nchi hiyo hiyo waliyokuwa wakikabiliana nayo. Mmewahi kuwaona wahalifu kama hao tangu nyakati za kale hadi sasa?»