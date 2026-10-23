Ayatollah Araki: Watawala wa Jamhuri ya Azabajani wajifunze kutokana na hatima ya Reza Shah wa Iran na Saddam

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Mehr, Ayatollah Mohsen Araki, mwanachama wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi, katika kikao cha fiqhi ya nje, akielekeza kwenye hali ya hivi karibuni katika Jamhuri ya Azabajani na kuendelea kwa sera za kupinga dini za serikali ya nchi hii, alisema: Kwa bahati mbaya serikali ya sasa ya Jamhuri ya Azabajani imevuka mistari mingi nyekundu.

Akiwa amesema kwamba «sera ya kuwakandamiza Waislamu katika serikali ya sasa ya Jamhuri ya Azabajani inaendelea», aliongeza: Serikali ya Jamhuri ya Azabajani imeweka vikwazo kwa wanachuoni na kwa kufanya sherehe za kidini, na hivi karibuni pia imeweka vikwazo kwa wasichana katika suala la hijabu.

Ayatollah Araki akiwaelekeza wanasiasa wa Jamhuri ya Azabajani alisema: Ni bora msigombane na watu wenu wenyewe. Jifunzeni kutokana na watawala wa eneo hili, kama Saddam na Shah na baba yake Shah wa Iran, ambao waligombana na watu wao wenyewe na wakaangushwa.

Mwanachama huyu wa Jumuiya ya Walimu wa seminari ya kidini ya Qom, akisema kwamba mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Azabajani ameenda vitani na Mungu, lakini anadai kuwa Mwislamu, alisisitiza: Tabia hizi za kupinga dini haziendani na Uislamu. Kupinga hijabu ya wasichana Waislamu wa Jamhuri ya Azabajani ni moja ya mifano ya vita na Mungu, na mwisho wa kitendo kama hicho ni maangamizi.

Aliongeza: Inawezekana watu wa Jamhuri ya Azabajani wakavumilia hali hizi kwa muda, lakini ikiwa hatua hizi zitaendelea, wataiangusha serikali ya sasa.

Ayatollah Araki mwishoni alisema: Maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Azabajani wamewaruhusu Wazayuni kuingia nchini mwao na wanafuata sera zao za usimamizi. Wanapaswa kujua kwamba siku ambayo watu wa Jamhuri ya Azabajani watainuka dhidi yao, watabaki peke yao.