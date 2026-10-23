Meja Jenerali Rezaei: Hatutafanya mazungumzo hadi masharti ya Iran yatimizwe; vituo vya data viko ndani ya upeo

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, mwakilishi wa Kiongozi Mkuu na Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, katika mahojiano, akielekeza kwenye matukio ya hivi karibuni ya eneo hili na misimamo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisisitiza: Kila mtu anapaswa kujua kwamba hatua dhidi ya Iran ina gharama.

Aliongeza: Iwapo diplomasia itaweza kuunda uelewa huu, tunapendelea diplomasia; lakini iwapo vita vitaendelea, Iran ina zana muhimu za kuendeleza majibu.

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, akisema kwamba katika hatua zilizopita uwezo wote wa nchi haukutumika, alisisitiza: Kulingana na ukali wa vita, tuliingiza uwezo zaidi katika operesheni na tuko tayari kwa hatua inayofuata.

Rezaei, akionya kuhusu matokeo ya kuendelea kwa hali ya sasa, alisema: Kuendelea kwa hali hii kutaleta matokeo ya kimkakati; ikiwa ni pamoja na kwamba masoko ya nishati hayatakutulia kwa miaka mitatu ijayo.

Akielekeza kwenye mabadiliko ya mienendo ya mahusiano ya kikanda kwa faida ya Iran, alisema: Kuendelea kwa vita hivi kumebadilisha mienendo ya mahusiano kwa faida ya Iran, kwa kuwa nchi za Ghuba ya Uajemi zinarejelea haraka mahusiano yao na Iran.

Mwakilishi wa Kiongozi Mkuu aliongeza: Wamefikia imani kwamba jeshi la Marekani haliwezi hata kulinda kambi zake; na hii ni wakati nchi hizo hizo zilikuwa zikitarajia Marekani itetee nchi zao.

Rezaei alionya kuhusu mali za Marekani katika eneo hili: Marekani ina mali za thamani katika eneo hili. Iwapo vita vitatokea, nyaya, vituo vya data na vituo vya akili bandia pia vinaweza kuwa ndani ya upeo. Iwapo mgogoro utaanza tena, tutakuwa na mpango mpana zaidi.

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa kuhusu Mlango wa Hormuz na usimamizi wake alisisitiza: Kwanza, magendo yapo kila mahali duniani, lakini Mlango wa Hormuz uko chini ya udhibiti wa Iran, na tunausimamia. Pili, katika miezi miwili mitatu iliyopita, kwa wastani kila usiku tumelenga meli tano za wafanyabiashara hawa haramu. Hawa ni wale ambao kamanda wa CENTCOM yuko kiongozi wao na anatumia pia vikosi vya kijeshi vya UAE.

Akisisitiza umuhimu wa kimkakati wa Mlango wa Hormuz, alisema: Usimamizi wa Hormuz kwetu ni mali ya kitaifa, na suala si tu kukusanya ushuru. Suala kuu ni usalama. Tunaweza pia kukusanya kiasi kwa gharama za usalama, bima na mazingira, lakini umuhimu wa usimamizi wa mlango ni mkubwa zaidi kuliko mapato yanayopatikana kutoka kwake.

Rezaei kuhusu msimamo wa Iran kwa diplomasia na mazungumzo alisema: Haturudi kwenye diplomasia ya zamani, lakini pia hatuachi diplomasia. Kupitia wapatanishi tumewasilisha masharti saba mapya; hadi masharti haya yatakapotekelezwa, Iran haitafungua mlango wala kurejea kwenye mazungumzo.