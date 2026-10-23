Araghchi akimwambia Macron: Simama imara katika simulizi lako, Mheshimiwa Rais!

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, katika kukabiliana na utata katika maneno ya Emmanuel Macron, Rais wa Ufaransa, kuhusu shughuli za nyuklia za Iran katika akaunti yake kwenye moja ya mitandao ya kijamii, aliandika: Hivi karibuni kabla ya Rais wa Marekani kujiondoa katika makubaliano ya nyuklia ya Iran mwaka 2018, Bwana Macron mbele ya Bunge la Marekani alisisitiza kwamba «Ufaransa haitajiondoa katika JCPOA, kwa sababu sisi tumeisaini».

Aliongeza: Leo, anadai kwamba amekuwa akipinga «shughuli zozote za nyuklia» nchini Iran.

Araghchi alisisitiza: Simama imara katika simulizi lako, Mheshimiwa Rais!