Mwenyekiti wa Kamati ya Usalama wa Taifa: Tutafanya Israeli isiwe na makazi kwa chini ya saa moja!

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ebrahim Azizi, mwenyekiti wa Kamati ya Usalama wa Taifa na Sera za Kigeni ya bunge, aliandika kwenye akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii: "Jueni kwamba katika tukio la hatua yoyote dhidi ya usalama wetu na maslahi yetu ya kitaifa, kufanya maeneo yaliyokaliwa yasiwe na makazi kutachukua chini ya saa moja."

Katika picha iliyochapishwa kwenye akaunti yake, Azizi alionyesha miundombinu muhimu ya utawala wa Kizayuni, ikiwa ni pamoja na mitambo ya kukausha maji ya bahari, madaraja muhimu na vituo vya nishati.