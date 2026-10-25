Ubalozi wa Iran nchini India: Ghalibaf hatashiriki mkutano wa wakuu wa mabunge ya BRICS

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, ubalozi wa Iran nchini India uliandika kwenye akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii: Ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran huko New Delhi unatoa taarifa kwamba kwa sababu ya baadhi ya hali zisizotarajiwa Mohammad Bagher Ghalibaf, Mwenyekiti wa Baraza la Ushauri la Kiislamu la Iran, hataweza kushiriki mkutano wa wakuu wa mabunge ya nchi wanachama wa BRICS huko New Delhi.

Ubalozi wa Iran nchini India uliendelea kwa kusisitiza kwamba ujumbe wa bunge wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran utashiriki katika mkutano huu, na kuongeza: Iran kama mmoja wa wanachama wa BRICS inathibitisha tena ahadi yake ya kushiriki kwa bidii na kwa ufanisi katika ngazi za juu zaidi katika mikutano na vikao vya kundi hili. Katika muktadha huu, ujumbe wa Iran utaendelea na mazungumzo na mashauriano yake na ujumbe wa nchi wanachama wa BRICS kwa lengo la kupanua na kuimarisha ushirikiano wa nchi mbili na wa kimataifa, hasa katika uwanja wa mahusiano na ushirikiano wa bunge.

Ubalozi huu ulieleza zaidi: Ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia unatoa shukrani zake za dhati kwa serikali ya India kwa ukarimu unaostahili na maandalizi yaliyofanywa kwa ajili ya kuandaa mkutano huu. Unaitakia mafanikio kamili mkutano wa wakuu wa mabunge ya nchi wanachama wa BRICS na unatumaini kwamba mkutano huu utaleta matokeo yenye tija katika kuimarisha ushirikiano na mwingiliano kati ya nchi wanachama.

India itaandaa Mkutano wa Kumi na Mbili wa Bunge wa nchi wanachama wa BRICS, na tukio hili la siku mbili linapangwa kufanyika kuanzia Oktoba 26 hadi 27 (4 na 5 Aban) katika ukumbi wa kati wa Samvidan katika jengo la bunge.