Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ismail Baghaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika ujumbe kwenye akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii na kwa kujibu wasiwasi ulioonyeshwa na Ujerumani na nchi nyingine kadhaa za Ulaya kuhusu kuongezeka kwa mvutano katika eneo la Asia ya Magharibi, akikumbuka sentensi maarufu ya Kansela wa Ujerumani mnamo Juni 2025 iliyothibitisha uhalifu wa Israeli dhidi ya Iran, aliandika: "Mnamo Juni 2025, Friedrich Merz, Kansela wa Ujerumani, kuhusu uvamizi wa kijeshi wa Israeli dhidi ya Iran alisema: 'Hii ndiyo kazi chafu ambayo Israeli anaifanya kwa ajili yetu sote.' Sasa mnamo Oktoba 2026, Waziri wa Mambo ya Nje wa Ujerumani (na nchi nyingine kadhaa za Ulaya) wanaonya kuhusu shambulio jipya dhidi ya Iran na wanasisitiza umuhimu wa kudhibiti mvutano."

Aliongeza: Ni vizuri kiasi gani mwanafalsafa maarufu wa Ujerumani Friedrich Schiller alisema katika tamthilia ya 'Msichana wa Orleans' (Kitendo cha Tatu, Onyesho la Sita): "Ee akili tukufu, ee roho safi, ee binti wa Mungu, ee mwanzilishi mwenye hekima wa ulimwengu na mwongozo wa nyota; basi wewe ni nini, ikiwa utafungwa kwenye mkia wa farasi mwitu wa wazimu na kwa lazima, bila nguvu na kwa kupiga kelele, utavutwa pamoja naye, mlevi, hadi kwenye shimo la kuanguka?"