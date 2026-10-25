Kuendelea kwa uwepo wa Trump na Netanyahu kutaharakisha kudorora kwa utawala wa Marekani

Abdolrahim Ansari katika mahojiano, akirejelea uchaguzi wa Marekani na Israeli, alisema: Kwa mtazamo wa propaganda, kushindwa kwa Donald Trump na Benjamin Netanyahu katika uchaguzi kwa hakika kutakuwa na faida kwa Iran; kwa sababu wengi duniani wataiona Iran kama sababu ya kushindwa huku, na jambo hili linaweza kuwa kioo cha nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu katika uwanja wa kimataifa; nchi ambayo si tu haikusalimu amri mbele ya shinikizo, bali pia iliwadhalilisha wavamizi.

Aliongeza: Hata hivyo, kwa maoni yangu, Iran haitaki sana kushindwa kwa Netanyahu na Trump katika uchaguzi; kwa sababu kimsingi haijaweka dau juu ya kuondoka au kubaki kwao, na hatima ya uchaguzi ya hawa wawili si ya maamuzi kwake.

Ansari aliendelea: Netanyahu na Trump kwa matendo yao wameitenga Marekani na Israeli katika ngazi ya kimataifa na kuufichua uso wa tawala hizi mbili mbele ya maoni ya umma wa dunia kama wahalifu. Ujinga wao pia umesababisha kushindwa na kupoteza heshima kwa mkondo wa vyombo vya habari vya Magharibi; mkondo ambao hapo awali ulikuwa ukifanya kazi katika mwelekeo wa kuzalisha masimulizi yanayotakiwa na Usayuni.

Mtaalamu wa masuala ya kimataifa alisisitiza: Matendo ya hawa wawili yamefanya hali ya maisha kuwa ngumu zaidi kwa watu wa Marekani na Israeli na yameshusha sana hadhi yao ya kimataifa.

Akieleza kwamba kuendelea kwa uwepo wa Trump na Netanyahu kunaweza kufanya hali ya Marekani na Israeli kuwa mbaya zaidi, alisema: Kuendelea kwa uwepo wa hawa wawili madarakani kutaharakisha mchakato wa kudorora kwa utawala wa Marekani.

Ansari alieleza zaidi: Kinyume chake, ikiwa watu wengine watakuja madarakani, kuna uwezekano watajaribu kwa kusafisha matendo ya Marekani na utawala wa Kizayuni, kuelekeza lawama zote kwa Trump au Netanyahu na kuonyesha miundo inayotawala kuwa huru kutoka kwa uwajibikaji.

Alibainisha: Hata hivyo, kuja madarakani kwa watu wapya hakutaleta mabadiliko ya kimsingi katika mwelekeo wa uadui wa Marekani na Israeli kuelekea Iran; hasa katika Israeli ambapo, kwa mtazamo wake, muundo unaotawala bado unakabiliwa na uwezekano wa kuendelea kwa uhalifu na vitendo vya uadui.