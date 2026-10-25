Erdogan ataka mageuzi ya muundo wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na shirika la habari la Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, Rais wa Uturuki, leo Jumamosi katika ujumbe wa kumbukumbu ya Oktoba 24, Siku ya Umoja wa Mataifa na kumbukumbu ya miaka themanini na moja ya kuanzishwa kwa shirika hili, akisisitiza umuhimu wa mageuzi ya muundo wa Umoja wa Mataifa, alitaka kuundwa kwa Baraza la Usalama lenye haki zaidi, lenye ushirikishwaji zaidi na linalowajibika zaidi kwa matarajio ya jumuiya ya kimataifa.

Katika ujumbe huu imeelezwa kwamba vita, migogoro ya kibinadamu, mabadiliko ya tabianchi, njaa, umaskini, ubaguzi wa rangi, chuki dhidi ya wageni na chuki dhidi ya Uislamu zinaonyesha kwamba dhamira kuu ya Umoja wa Mataifa si tu haijapoteza umuhimu wake, bali imekuwa muhimu zaidi.

Akirejelea matukio ya Gaza, aliandika: Mauaji ya halaiki huko Gaza yaliyochukua maisha ya zaidi ya watu 74,000, pamoja na migogoro na mizozo katika maeneo mengine ya dunia, yanaonyesha umuhimu wa haraka wa mageuzi ya muundo wa Baraza la Usalama.

Rais wa Uturuki alisisitiza kwamba nchi za dunia zinapaswa kuimarisha uungaji mkono wao kwa Mkataba wa Umoja wa Mataifa na kuunga mkono mageuzi muhimu ya kuongeza ufanisi wa taasisi kuu za shirika hili.