Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen: Shambulio letu kwa Makka na Madina ni uongo mkubwa

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na Al-Masirah, Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen leo Jumamosi katika taarifa vilitangaza: Tunasisitiza kwamba madai yaliyotolewa na adui wa Saudi kwamba vikosi vyetu vinalenga maeneo matakatifu huko Makka na Madina ni uongo mkubwa na wa wazi.

Katika taarifa iliyotolewa na Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen kuhusu suala hili imesemwa: Uongo na mashtaka ya Saudi hayamdanganyi mtu yeyote tena. Operesheni zetu zinalenga vituo vya mafuta na kambi za kijeshi za adui wa Saudi, na tunatangaza kufanya operesheni hizi wakati huo huo zinapotokea.

Hii ni wakati vyombo vya habari vya Saudi saa chache zilizopita vilidai kwa uongo kwamba jeshi la Yemen na wapiganaji walifyatua risasi kuelekea Makka na Madina!