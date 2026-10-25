Ukosoaji wa Obama kuhusu vita dhidi ya Iran: Tehran sasa ina haki ya kura ya turufu kwenye Mlango wa Hormuz

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na kituo cha Al-Mayadeen, Barack Obama, rais wa zamani wa Marekani, alitangaza: Iran sasa imepata haki ya kura ya turufu kwenye Mlango wa Hormuz.

Akirejelea kupita kwa miezi saba tangu kutangazwa kwa "ushindi" na Donald Trump, rais wa Marekani, aliuliza: Hali ikoje sasa? Washirika na kambi zetu zilishambuliwa, Wamarekani waliuawa na mamia zaidi wakajeruhiwa.

Obama pia alisema: Vita vimesababisha mmomonyoko wa akiba za makombora za Marekani.

Rais wa zamani wa Marekani mwishoni alirejelea sera mbaya ya Trump kuhusu Iran na kusisitiza kwamba kuhusu sababu ya kupanda kwa bei ya mafuta, dizeli, petroli na karibu kila kitu kingine hakuna tofauti ya maoni, na sababu ya kupanda huku kwa bei ni vita dhidi ya Iran.

Rais wa zamani wa Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran alikiri: Iran haikuwa na silaha za nyuklia, kwa sababu tulitekeleza makubaliano ya nyuklia bila kurusha hata kombora moja, na kwa mazungumzo na diplomasia tu tuliweza kufikia makubaliano.

Obama akimkosoa Pete Hegseth, waziri wa vita wa Marekani, alimwita mtu asiye na uzito na akasema: Unafikiri waziri wetu wa vita hutumia muda gani asubuhi kujiangalia kwenye kioo?

Aliongeza: Namaanisha kwamba anajali nywele zake, kwa sababu anafikiri wapiganaji wanapaswa kuwa hivyo!

Obama aliendelea: Hawa si watu wenye uzito, na tatizo ni kwamba mwishowe, unalazimika kulipa gharama ya kutokuwa na uzito kwao.