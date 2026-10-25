Guterres: Lazima tusitishe upanuzi wa vita

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, António Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, leo Jumamosi alitangaza kuwasili kwake Misri na kwa kuchapisha ujumbe kwenye mtandao wake wa kijamii X alisisitiza kwamba ana ujumbe wazi wa kusitisha upanuzi wa vita, kulinda raia na kuandaa nafasi ya kisiasa inayohitajika kwa diplomasia na amani.

Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu hili aliandika: Nimefika Misri sasa. Katikati ya kuongezeka kwa migogoro, nina ujumbe nao: lazima tusitishe upanuzi wa vita, tulinde raia na tuunde nafasi ya kisiasa kwa diplomasia na amani.

António Guterres kisha aliongeza: Lazima tukabiliane na ukosefu wa usawa unaogawanya jamii na kusitisha migogoro inayozidisha mateso ya kibinadamu.