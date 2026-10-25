Madai ya vyombo vya habari vya Marekani kuhusu mipango ya kamandi ya kigaidi ya Marekani dhidi ya Iran

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na kituo cha Al-Jazeera, gazeti "The Hill" ambalo liko karibu na Ikulu ya White House, likinukuliwa na afisa rasmi wa Washington, lilidai kwamba Kamandi ya Kati ya jeshi la kigaidi la Marekani (CENTCOM) imeandaa mipango ya kutekeleza mashambulizi dhidi ya Iran ili, ikiwa kibali kitatolewa na Ikulu ya White House, itekeleze mashambulizi haya.

Chanzo hiki ambacho jina lake hakikutajwa, kiliendelea katika madai yake na kuongeza: CENTCOM ina chaguo tayari za kushambulia Iran na chaguo hizi zimewasilishwa kwa waziri wa vita wa Marekani.

Chanzo kilichotajwa mwishoni katika mazungumzo na The Hill kilidai: Donald Trump, rais wa Marekani, hadi atakapolazimika kufanya uamuzi wa mwisho, ataendelea kuweka chaguo zake zote kuhusu Iran wazi.