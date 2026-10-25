Tanzania | Jumuiya ya Hujjat-ul-Asr Yaadhimisha Kumbukumbu ya Shahada ya Bibi Fatimah al-Zahra (s.a.) katika Msikiti wa Fatimah al-Zahra, Gomboroni

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Jumuiya ya Hujjat-ul-Asr Society of Tanzania - chini ya uongozi na usimamizi wa mkurugenzi wake, Samahat Al-Sayyid Arif Naqavi - imetoa ujumbe wa maombolezo na rambirambi kwa Waislamu wote, hususan wafuasi na wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s.), katika kuadhimisha kumbukumbu ya shahada ya Bibi Fatimah al-Zahra (s.a.), binti mtukufu wa Mtume Muhammad al-Mustafa (s.a.w.w).

Ujumbe huo wa leo hii (tarehe 25 Oktoba 2026) umetolewa kupitia jina la Sayyid Arif Ali Naqavi, ambao unahusiana na Msikiti wa Fatimah al-Zahra (s.a.) uliopo Gomboroni, Tanzania.

Katika ujumbe huo, jumuiya hiyo imeeleza mshikamano wake wa kiroho na waumini wote wanaoomboleza msiba wa Bibi Fatimah al-Zahra (s.a), kwa kusema:

“Tunamuomba Mwenyezi Mungu aukuze ujira wetu na ujira wenu katika kumbukumbu ya shahada ya Bibi Mtukufu Fatimah al-Zahra (s.a), binti wa Muhammad al-Mustafa (s.a.w.w).”

Bibi Fatimah al-Zahra (s.a.) anashikilia nafasi ya kipekee katika historia ya Uislamu kutokana na imani yake thabiti, uchamungu, subira, kujitolea na msimamo wake katika kutetea haki na maadili ya Kiislamu.

Kwa wafuasi wa Madhehebu ya Ahlul-Bayt (a.s), kumbukumbu ya shahada yake ni fursa muhimu ya kutafakari maisha yake, kujifunza kutokana na mwenendo wake na kuimarisha mshikamano katika kuhifadhi mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w) na kizazi chake kitukufu.

Aidha, maombolezo haya yanawakumbusha Waislamu umuhimu wa kuendeleza maadili aliyoyasimamia Bibi Fatimah al-Zahra (s.a.), yakiwemo uadilifu, malezi bora ya familia, elimu, ibada, subira na utetezi wa haki katika jamii.

Ujumbe wa Hujjat-ul-Asr Society of Tanzania unaonesha kuendelea kwa utamaduni wa kuwakumbuka na kuwaenzi watu wa Nyumba Tukufu ya Mtume (Ahlul-Bayt), pamoja na kuimarisha mahusiano ya kiimani baina ya waumini nchini Tanzania.