Malawi: Kituo cha Kiislamu cha Al-Hadi Chatoa Mafunzo kwa Wanafunzi Kuhusu Umuhimu wa Usafi Katika Uislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Kitengo cha Utamaduni na Malezi cha Kituo cha Kiislamu cha Al-Hadi, kinachohusishwa na Uwakilishi wa Jamiat al-Mustafa nchini Malawi, kimeendesha kipindi cha elimu ya hukumu za Kiislamu kwa wanafunzi wa madrasa, kikijikita katika mada ya umuhimu wa usafi katika mafundisho ya Uislamu.

Kipindi hicho kilifanyika tarehe 24 Oktoba 2026, kuanzia saa 10:00 alfajiri hadi saa 11:30 alfajiri, katika ukumbi wa swala wa Shule ya Al-Hadi. Mafunzo hayo yalitolewa na Sheikh Ibrahim Chimeniya, yakihudhuriwa na wanafunzi wa shule hiyo.

Msisitizo wa Uislamu kuhusu usafi

Katika mafunzo hayo, Sheikh Ibrahim Chimeniya alieleza msisitizo unaowekwa na Uislamu katika suala la usafi, akibainisha kuwa usafi ni sehemu muhimu ya maisha ya Muislamu na unapaswa kuzingatiwa kila siku bila kusitishwa.

Alisisitiza kuwa usafi haupaswi kuhusishwa na siku au matukio maalumu pekee, bali ni wajibu wa kudumu unaohitaji kuzingatiwa katika nyanja mbalimbali za maisha ya mtu binafsi na mazingira yanayomzunguka.

Aina mbalimbali za usafi zilizofundishwa

Katika kuendeleza mada hiyo, mwalimu alieleza vipengele mbalimbali vya usafi vinavyopaswa kuzingatiwa na wanafunzi, vikiwemo:

Usafi wa mwili: Kudumisha usafi wa mwili na kuzingatia taratibu zinazofaa za kujitunza.

Usafi wakati wa kuoga: Kuzingatia usafi na adabu zinazohusiana na matumizi ya bafu.

Usafi wa mavazi: Kuhakikisha nguo na mavazi yanakuwa safi na yanayofaa.

Usafi wa kinywa na meno: Kusisitiza umuhimu wa kutumia mswaki na kudumisha usafi wa kinywa.

Utunzaji wa nywele: Kuzingatia usafi wa nywele, kuzikata na kujipamba kwa namna inayofaa.

Kukata kucha: Kudumisha usafi wa kucha kwa kuzikata mara kwa mara.

Matumizi ya manukato: Kuhimiza kujipaka manukato na kudumisha harufu nzuri kwa kuzingatia mazingira na adabu za Kiislamu.

Usafi wa nyumba na mabweni: Kuhakikisha vyumba vya kulala, mabweni na maeneo ya makazi yanakuwa safi na yenye mpangilio mzuri.

Malezi ya wanafunzi kwa misingi ya maadili ya Kiislamu

Mafunzo hayo yalilenga kuwajengea wanafunzi uelewa kuhusu nafasi ya usafi katika maisha ya kila siku, pamoja na kuwahamasisha kuufanya kuwa sehemu ya mwenendo wao wa kudumu.

Aidha, kuzingatiwa kwa usafi wa mwili, mavazi na mazingira kunachangia kuimarisha nidhamu binafsi, uwajibikaji na mazingira bora ya kujifunzia na kuishi.

Kipindi hicho ni sehemu ya shughuli za Kitengo cha Utamaduni na Malezi cha Kituo cha Kiislamu cha Al-Hadi nchini Malawi, zinazolenga kukuza maarifa ya Kiislamu na kuwalea wanafunzi kwa kuzingatia mafundisho, maadili na mwenendo mwema wa Kiislamu.