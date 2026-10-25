Mgogoro wa Nishati ni Matokeo ya Vita dhidi ya Iran — Kwa Nini Gharama za Migogoro Zinabebeshwa Wananchi wa Ulaya?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– wakati mvutano wa kisiasa na kijeshi katika maeneo ya Ukraine na Mashariki ya Kati unapozidi kuongezeka, athari za kiuchumi za migogoro hiyo zimeendelea kuathiri nchi za Ulaya.

Mabadiliko kutoka kwenye vyanzo vya nishati vilivyokuwa nafuu kwenda kwenye vyanzo vya gharama kubwa zaidi, pamoja na kubadilishwa kwa vipaumbele vya matumizi ya serikali kutoka huduma za umma kwenda kwenye sekta ya ulinzi, yameongeza changamoto kwa uchumi wa Ulaya. Hali hiyo inaathiri usalama wa chakula, uwezo wa wananchi kununua bidhaa na huduma, na kuchochea malalamiko ya kijamii.

Marc Fino, mwanadiplomasia wa zamani wa Ufaransa na mtafiti anayehusishwa na Kituo cha Sera za Usalama cha Geneva, amezungumzia sababu za mabadiliko hayo ya kiuchumi na kisiasa katika mahojiano na Shirika la Habari la ABNA.

Kudhoofika kwa uhuru wa maamuzi wa Ulaya: Shinikizo la nje na changamoto za ndani

Akijibu swali kuhusu kama machafuko yanayoikabili Ulaya yanaashiria mabadiliko ya bara hilo kutoka kuwa kitovu huru cha kufanya maamuzi hadi kuwa uwanja wa ushindani wa nguvu zinazohusishwa na Marekani, Fino alisema kuwa sababu za hali hiyo ni changamano na haziwezi kuelezwa kwa kutegemea mambo ya nje pekee.

Alieleza kuwa serikali ya Marekani chini ya Donald Trump na serikali ya Urusi zinaweza kuwa na maslahi ya kuathiri nafasi ya Ulaya, ambayo wanaweza kuiona kama mshindani wa kiuchumi na wa kisiasa.

Aidha, alibainisha kuwa baadhi ya changamoto za Ulaya zinatokana na hali yake ya ndani, ikiwemo mabadiliko ya sera za kiuchumi kuelekea mfumo wa uliberali mamboleo (neoliberalism), ambao kwa maoni yake umechangia mkusanyiko wa utajiri mikononi mwa kundi dogo la watu na kupunguza uwekezaji katika huduma muhimu za kijamii.

Akitoa mfano wa Ufaransa, Fino alisema kuwa serikali zilizotawala kwa miongo iliyopita zimepunguza kodi kwa matajiri na kupunguza uwekezaji katika huduma za umma, zikiwemo elimu, afya, polisi na mahakama. Wakati huo huo, nchi hiyo imeendelea kukabiliwa na deni kubwa la umma.

Mgogoro wa nishati na athari za vita vya Ukraine na Iran

Akizungumzia uhusiano kati ya vita vya Ukraine, vita dhidi ya Iran na hali ya uchumi wa Ulaya, Fino alisema kuwa bara hilo linakabiliwa na mgogoro mkubwa wa nishati unaoathiri sekta mbalimbali, zikiwemo kilimo, viwanda na huduma.

Kwa mujibu wa Fino, mgogoro huo unatokana hasa na mambo mawili: kwanza, vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, vilivyochangia Ulaya kubadilisha vyanzo vyake vya mafuta na gesi kutoka Urusi kwenda Marekani, ambako anasema nishati hiyo ina gharama kubwa zaidi; na pili, vita vilivyoanzishwa na Marekani dhidi ya Iran.

Fino alidai kuwa serikali ya Trump haijaishia kuhamishia sehemu kubwa ya mzigo wa msaada kwa Ukraine kwa nchi za Ulaya, bali pia imeziachia nchi hizo kubeba athari za kufungwa kwa Mlango-Bahari wa Hormuz na, hivi karibuni, Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab.

Aliongeza kuwa athari za hali hiyo zinaenea pia katika maeneo mengine ya dunia.

Kwa mtazamo wake, ingawa kupanda kwa bei za nishati kunaweza kuwa na athari hasi kwa wananchi wa Marekani pia, Marekani na Urusi, kama nchi zinazouza nishati kwa wingi, zinaweza kunufaika na kupanda kwa bei za mafuta na gesi.

Kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi na kudhoofika kwa huduma za ustawi wa jamii

Katika sehemu nyingine ya mahojiano, Fino alieleza kuwa ongezeko la matumizi ya kijeshi linaongeza shinikizo kwenye bajeti za serikali za Ulaya, ambazo tayari zinakabiliwa na madeni na nakisi za kifedha.

Alisema kuwa kupunguza matumizi ya huduma za ustawi wa jamii kumekuwa sehemu ya sera za kiuchumi zilizotekelezwa katika miongo iliyopita, na kwamba ongezeko la bajeti za kijeshi limeongeza changamoto nyingine katika mwenendo huo.

Kwa maoni yake, baadhi ya serikali zinatumia hofu kuhusu vitisho vya kiusalama kuhalalisha ongezeko la matumizi ya kijeshi, huku makampuni ya sekta ya ulinzi yakinufaika na hali hiyo.

Fino alionya kuwa pale ambapo serikali zina nakisi kubwa za bajeti na madeni yaliyokusanyika, kuongeza matumizi ya kijeshi kunaweza kusababisha kupunguzwa zaidi kwa fedha zinazotengwa kwa huduma za kijamii.

Athari za vita kwa kilimo, usafirishaji na bajeti za serikali

Akizungumzia namna serikali za Ulaya zinavyoweza kukabiliana na kupanda kwa gharama za maisha, Fino alitaja ongezeko la bei za mbolea za viwandani, mafuta na usafirishaji kama miongoni mwa changamoto zinazowaathiri wakulima, wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla.

Alisema kuwa serikali zitalazimika kujibu shinikizo kutoka kwa makundi mbalimbali ya kijamii, ambalo wakati mwingine linaweza kuambatana na maandamano na vurugu.

Kwa mujibu wa maelezo yake, baadhi ya nchi za Ulaya zimepunguza kodi kwenye petroli, huku nyingine, ikiwemo Ufaransa, zikitoa fidia kwa makundi yaliyoathirika zaidi na ongezeko la gharama.

Hata hivyo, alionya kuwa hatua hizo zinaweza kuongeza shinikizo kwenye bajeti za serikali na kuzidisha nakisi za kifedha.

Kwa upande mwingine, alieleza kuwa changamoto hizo zinaweza pia kuharakisha mabadiliko kuelekea matumizi ya nishati jadidifu, kilimo hai na utofauti wa vyanzo vya nishati ili kupunguza utegemezi wa nje.

Madeni ya umma na hatari ya kuongezeka kwa malalamiko ya wananchi

Katika sehemu ya mwisho ya mahojiano, Fino alizungumzia namna serikali zinavyoweza kugharamia matumizi ya kijeshi bila kuzidisha matatizo ya kijamii yanayotokana na kupungua kwa uwezo wa wananchi kumudu maisha.

Alisema kuwa hali ya kiuchumi ni ngumu katika nchi nyingi, na kwamba baadhi ya serikali, ikiwemo serikali ya Ufaransa, zimeendelea kuongeza deni la umma, jambo linaloweza kuhamishia sehemu ya mzigo wa matatizo ya sasa kwa vizazi vijavyo.

Aliongeza kuwa ongezeko la riba linaweza kuongeza zaidi gharama za kuhudumia madeni ya serikali.

Kwa mujibu wa Fino, gharama halisi za bajeti ya Ufaransa za kulipia huduma ya deni zinatarajiwa kuongezeka kwa zaidi ya euro bilioni 90, kiasi anachokilinganisha na bajeti ya ulinzi na kusema kuwa kinazidi bajeti ya elimu.

Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wanasiasa na wachumi wamependekeza mijadala kuhusu kubadilisha muda wa ulipaji wa madeni, kusimamisha baadhi ya malipo au kufuta sehemu ya madeni.

Fino alihitimisha kwa kueleza kuwa Umoja wa Ulaya unapaswa kujadili mifumo ya kutofautisha madeni yanayotokana na uwekezaji katika uzalishaji wa baadaye na yale yanayotokana na matumizi yasiyoleta manufaa ya kutosha. Hata hivyo, alionya kuwa hatua zozote zitakazochukuliwa zinaweza pia kuwa na athari za kijamii.