Saudia Yacheza Kamari kwa Trump: Mabilioni ya Dola Yaliyowekezwa Yashindwa Kuhakikisha Maslahi Yake!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– jarida la Marekani la Foreign Policy, katika uchambuzi wake wenye kichwa “Saudi Arabia Ilitoa Hongo kwa Watu Wasiofaa”, limekosoa mkakati wa Saudi Arabia wa kutegemea Rais Donald Trump na kuwekeza kifedha katika mahusiano binafsi na rais huyo pamoja na watu wake wa karibu.

Kwa mujibu wa uchambuzi huo, Saudi Arabia imekuwa ikijaribu kutumia uwekezaji wa kifedha, mahusiano binafsi na kutoa manufaa kwa Trump na washirika wake ili kuhakikisha uungwaji mkono wa Washington katika masuala ya usalama na kutimiza malengo yake ya kikanda. Hata hivyo, maendeleo ya vita dhidi ya Iran yameibua maswali kuhusu ufanisi wa mkakati huo.

Utegemezi wa usalama kwa Marekani: Udhaifu wa mkakati wa Riyadh

Kwa miongo kadhaa, mfumo wa usalama katika eneo la Ghuba ya Uajemi ulitegemea ushirikiano kati ya Marekani na nchi za Kiarabu za eneo hilo. Marekani ilitoa nguvu za kijeshi na kusaidia kulinda njia za usafirishaji wa baharini na washirika wake, huku nchi za eneo hilo zikitoa ushirikiano wa kiusalama na kuwezesha mwendelezo wa usafirishaji wa mafuta.

Hata hivyo, kwa mujibu wa jarida hilo, mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran yameutikisa mfumo huo, huku Saudi Arabia ikiwa bado haina mbadala wa uhakika wa mipango ya usalama ambayo imeitegemea kwa muda mrefu.

Shinikizo kwa usafirishaji wa mafuta na udhaifu wa miundombinu

Foreign Policy limeeleza kuwa Mlango-Bahari wa Hormuz na Bahari Nyekundu ni maeneo muhimu katika mkakati wa Saudi Arabia wa kusafirisha mafuta yake kwenda kwenye masoko ya kimataifa.

Ili kupunguza utegemezi wa Mlango-Bahari wa Hormuz, Riyadh imekuwa ikitumia bomba la mafuta linalounganisha maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo na pwani ya magharibi. Hata hivyo, vitisho katika Bahari Nyekundu na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta vimeibua changamoto kuhusu uwezo wa njia hiyo kuhakikisha usafirishaji salama wa nishati.

Uchambuzi huo pia umetaja mashambulizi yanayohusishwa na Ansarullah nchini Yemen na makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Iran nchini Iraq, kama sehemu ya changamoto za kiusalama zinazoikabili Saudi Arabia.

Kwa mujibu wa jarida hilo, Saudi Arabia bado inahitaji msaada wa nje ili kulinda njia zake za usafirishaji na miundombinu ya nishati, huku kukiwa na mashaka kuhusu uwezo wa Marekani kudhibiti mgogoro huo na utayari wa utawala wa Trump kubeba gharama zinazohitajika.

Uwekezaji wa Saudi Arabia kwa Trump na watu wake wa karibu

Sehemu nyingine ya uchambuzi huo inahusu mahusiano ya kifedha kati ya Saudi Arabia, Donald Trump na Jared Kushner, mkwe wa Trump na mshauri wake wa zamani.

Ripoti hiyo inataja uwekezaji wa dola bilioni mbili uliofanywa na Mfuko wa Uwekezaji wa Umma wa Saudi Arabia katika kampuni ya uwekezaji ya Kushner, pamoja na shughuli nyingine za kibiashara zinazohusishwa na kundi la biashara la Trump.

Kwa mujibu wa uchambuzi huo, Riyadh ilitarajia kwamba uwekezaji na mahusiano hayo binafsi yangeiwezesha kupata manufaa ya kimkakati kutoka Washington, huku ikiendelea kufaidika na nguvu za kijeshi za Marekani.

Hata hivyo, jarida hilo linasisitiza kuwa kutumia fedha ili kupata ushawishi kwa viongozi wa kisiasa hakuhakikishi kwamba viongozi hao wataweza au watakuwa tayari kulinda maslahi ya washirika wao katika mazingira ya mgogoro.

Makubaliano ya nyuklia na mustakabali usio na uhakika

Uwezekano wa Saudi Arabia kufikia makubaliano ya nyuklia na Marekani, ikiwa ni pamoja na kupata nafasi ya kurutubisha urani, umetajwa kuwa mojawapo ya manufaa yanayoweza kupatikana kutokana na uhusiano wa Riyadh na utawala wa Trump.

Hata hivyo, suala hilo linakabiliwa na changamoto zinazohusiana na kuenea kwa teknolojia ya nyuklia, masharti ya ukaguzi na uwezekano wa kubadilika kwa sera za Marekani chini ya tawala zijazo.

Foreign Policy linaonya kuwa ufisadi na kuweka maslahi binafsi mbele ya maslahi ya umma vinaweza kudhoofisha uwezo wa serikali kufanya maamuzi yenye uwajibikaji na kulinda maslahi ya muda mrefu ya washirika wake.

Hitimisho: Riyadh yakabiliwa na matokeo ya hesabu yake ya kimkakati

Kwa kuhitimisha, uchambuzi huo unaeleza kuwa Saudi Arabia ilifanya kosa la kimkakati katika kutathmini manufaa ya uhusiano wake na Trump.

Riyadh ilidhani kuwa ingeweza kutumia mahusiano ya kifedha na binafsi kuelekeza sera ya mambo ya nje ya Marekani kwa manufaa yake, bila kubeba gharama zinazotokana na ufisadi, ukosefu wa utulivu na maamuzi hatarishi ya Washington.

Hata hivyo, kuongezeka kwa vitisho vya kiusalama na shinikizo dhidi ya miundombinu yake ya kiuchumi kumeifanya Saudi Arabia kukabiliwa na matokeo ya mkakati huo.

Uchambuzi huo unaibua swali pana kuhusu utegemezi wa nchi kwa nguvu za nje: je, mahusiano ya kifedha na ukaribu binafsi na viongozi wakuu yanaweza kweli kuchukua nafasi ya mkakati huru, endelevu na wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto za usalama wa taifa?