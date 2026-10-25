Urithi wa Pamoja Unaovuka Mipaka: Nchi za Afghanistan na Iran zimekuwa Mada Kuu ya Mkutano wa Kimataifa mjini Tashkent

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Mkutano wa kimataifa wa kitaaluma wenye mada “Tafiti za Afghanistan na Iran katika Karne ya 21: Lugha na Fasihi, Mabadiliko ya Kisiasa na Kihistoria” ulifanyika Jumamosi, tarehe 24 Oktoba 2026, katika Chuo Kikuu cha Serikali cha Mafunzo ya Mashariki mjini Tashkent, mji mkuu wa Uzbekistan.

Mkutano huo ulihudhuriwa na wahadhiri wa vyuo vikuu, watafiti na wataalamu kutoka nchi mbalimbali. Lengo lake lilikuwa kuchunguza maendeleo ya kitaaluma katika tafiti za Afghanistan na Iran, kubaini fursa za ushirikiano baina ya vyuo vikuu na kubadilishana matokeo mapya ya utafiti katika taaluma za isimu, fasihi, historia, falsafa na sayansi ya siasa.

Miongoni mwa washiriki mashuhuri walikuwa Saodat Nasirova, Mkuu wa Chuo Kikuu cha Serikali cha Mafunzo ya Mashariki cha Tashkent; Mohammad Ali Eskandari, Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Uzbekistan; na Sayyid Askar Mousavi, mtafiti wa Afghanistan na mtaalamu wa masuala ya jamii.

Pia walihudhuria Ibrahim Daneshfar, Mkuu wa Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Imam Reza (a.s.); Mandana Tishehyar, Naibu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Allameh Tabataba’i; pamoja na Mahbod Ghaffari, mmoja wa viongozi wa Chama cha Kimataifa cha Walimu wa Lugha ya Kiajemi.

Lugha ya Kiajemi na Uhusiano wa Fasihi wa Afghanistan na Asia ya Kati

Moja ya mada kuu za mkutano huo ilikuwa nafasi ya lugha ya Kiajemi na uhusiano wa kifasihi na kiutamaduni baina ya Afghanistan, Iran na Uzbekistan.

Katika vikao vya jumla, watafiti waliwasilisha makala kuhusu uhusiano wa kifasihi kati ya Afghanistan na Uzbekistan, sifa za kisarufi za lugha ya Kisogdia, lugha za Kiajemi, Dari na Kipashto, uundaji wa kamusi za Kiajemi, pamoja na matarajio ya kupanua ushirikiano wa kisayansi.

Mada nyingine zilizojadiliwa ni pamoja na mahusiano ya kisasa baina ya nchi za eneo hilo, historia ya mabadiliko ya kisiasa nchini Afghanistan na Iran, na vipengele vya kifalsafa na kibinadamu vya dini ya Zoroastria.

Katika hotuba yake, Sayyid Askar Mousavi alizungumzia mazingira yaliyopo na matarajio ya ushirikiano kati ya taasisi za kisayansi na vyuo vikuu vya nchi za eneo hilo.

Mkutano Wajadili Maeneo Manne Makuu ya Kitaaluma

Programu ya kitaaluma ya mkutano huo ilipangwa katika sehemu nne maalumu:

Isimu na lugha: Uchambuzi wa lugha za Kiajemi, Dari na Kipashto, sifa za kisarufi na kileksika, mbinu za kufundisha lugha na tafiti za tafsiri.

Fasihi: Fasihi ya Kiajemi ya kale na ya kisasa, ushairi na nathari, uhakiki wa matini na mabadiliko ya kifasihi nchini Afghanistan na Iran.

Mawazo ya kijamii na kiutamaduni: Urithi wa kifalsafa, Usufi, utambulisho wa kitamaduni na uhusiano wa kihistoria wa jamii zinazozungumza lugha ya Kiajemi.

Siasa na historia: Mabadiliko ya kisiasa na kihistoria nchini Afghanistan na Iran, mahusiano ya kimataifa, usalama wa kikanda, uhamiaji na ushirikiano wa kiuchumi na nchi za Asia ya Kati.

Katika sehemu hizi, watafiti kutoka Afghanistan, Iran, Uzbekistan, Azerbaijan, Uturuki, Kazakhstan na nchi nyingine kadhaa waliwasilisha matokeo ya tafiti zao, baadhi wakiwa wamehudhuria ana kwa ana na wengine wakishiriki kwa njia ya mtandao.

Kusisitiza Uhifadhi wa Urithi wa Utamaduni na Ushirikiano wa Vyuo Vikuu

Chuo Kikuu cha Serikali cha Mafunzo ya Mashariki cha Tashkent ni mojawapo ya taasisi za elimu ya juu zenye historia ndefu katika Asia ya Kati, kikijihusisha na masomo ya lugha za Mashariki, fasihi ya Kiajemi, historia na masuala ya kikanda.

Chuo hicho kina vitengo maalumu vya tafiti za Iran na Afghanistan na katika miaka ya hivi karibuni kimekuwa mwenyeji wa mikutano na shughuli mbalimbali za kitaaluma zinazohusu lugha ya Kiajemi na urithi wa pamoja wa kitamaduni wa nchi za eneo hilo.

Washiriki wa mkutano walisisitiza kuwa uhusiano wa kihistoria na kiutamaduni kati ya Afghanistan, Iran na Uzbekistan ni msingi muhimu wa kuendeleza ushirikiano wa kitaaluma. Walihimiza kuimarishwa kwa mawasiliano kati ya vyuo vikuu, kupanuliwa kwa tafiti za pamoja na kupewa nafasi zaidi kwa watafiti vijana.

Aidha, walitilia mkazo umuhimu wa kubadilishana uzoefu kati ya wahadhiri na wanafunzi, kupanua ushirikiano wa kimataifa na kuongeza umakini katika tafiti za historia, lugha na utamaduni wa eneo hilo.

Kufanyika kwa mkutano huo mjini Tashkent kumeangazia tena nafasi ya lugha ya Kiajemi na urithi wa pamoja wa kihistoria kama nyenzo muhimu za kuimarisha uhusiano wa kitaaluma na kiutamaduni kati ya Afghanistan, Iran na Asia ya Kati.

Waandaaji walieleza matumaini yao kuwa kuendelezwa kwa mikutano ya aina hiyo kutachangia kupanua tafiti za Afghanistan na Iran, kuimarisha mawasiliano ya kisayansi na kuongeza ushiriki wa kizazi kipya cha watafiti katika kuchunguza masuala ya kihistoria, kiutamaduni na kijamii ya eneo hilo.