Kwa Nini Hatupaswi Kuruhusu Ufinyu wa Fikra na Tafsiri za Kibabaishaji Kuharibu Urithi wa Kisanaa na Kiutamaduni wa Taifa?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Afghanistan haiwezi kueleweka kwa kuangalia vita, uhamiaji, umaskini na migogoro ya kisiasa pekee. Kabla jina la nchi hiyo halijahusishwa na milipuko na picha za watu waliokimbia makazi yao, ilikuwa mojawapo ya njia muhimu za ustaarabu, mawazo na sanaa barani Asia.

Katika ardhi hiyo, mawe yaligeuzwa kuwa sanamu, dhahabu ikapata uhai mikononi mwa mafundi, rangi zikapamba kuta za mapango, na mashairi pamoja na muziki vikawa sehemu ya kusimulia maisha ya watu wake.

Historia ya Afghanistan si historia ya utamaduni mmoja uliofungwa ndani ya mipaka finyu, bali ni matokeo ya mwingiliano wa ustaarabu, lugha, imani na mila mbalimbali. Kuanzia urithi wa Bactria na Ubudha hadi sanaa ya Kiislamu, usanifu wa Ghur na sanaa ya michoro midogo ya Herat, kila kipindi kimechangia katika hazina ya utamaduni wa nchi hiyo.

Hata hivyo, swali muhimu linalojitokeza ni hili: Kwa nini nchi yenye historia tajiri kiasi hiki inashuhudia vikwazo dhidi ya sanaa na kunyamazishwa kwa sauti za wasanii wake?

Hazina za Sanaa Zilizorithiwa Kutoka Maelfu ya Miaka Iliyopita

Historia ya sanaa ya kale ya Afghanistan inarudi nyuma kwa maelfu ya miaka, wakati maeneo yanayounda Afghanistan ya leo yalikuwa vituo vya biashara na mwingiliano wa kitamaduni kati ya ustaarabu mbalimbali.

Kaskazini mwa Afghanistan, mabaki ya kazi za kale za dhahabu na uchongaji wa metali, hasa hazina maarufu ya dhahabu ya Bactria iliyopatikana Tillya Tepe, yanaonyesha ustadi mkubwa wa mafundi wa eneo hilo katika kutengeneza mapambo, taji na vitu vya urembo karibu miaka elfu mbili iliyopita.

Katika Ai-Khanoum, mabaki ya usanifu na uchongaji wa sanamu kutoka kipindi cha Ugiriki-Bactria yanaonyesha mwingiliano wa kitamaduni wa wakati huo. Nayo mabaki ya Begram, yakiwemo kazi za kuchonga pembe za ndovu, kutengeneza vioo na sanaa nyingine za ufundi, yanaonesha uhusiano mpana wa Afghanistan ya kale na sehemu nyingine za dunia.

Miongoni mwa alama zinazojulikana zaidi za sanaa ya kale ya Afghanistan ni sanamu kubwa za Buddha wa Bamiyan. Kwa karne nyingi, sanamu hizo zilisimama ndani ya miamba ya eneo hilo, zikiwa pamoja na michoro ya ukutani na mapango ya kihistoria kama sehemu ya urithi wa ustaarabu wa Kibudha.

Mabaki hayo hayakuwa kumbukumbu za imani ya kidini pekee, bali pia yalikuwa ushahidi muhimu wa uwezo wa binadamu katika usanifu, uchongaji na uchoraji.

Katika vipindi vilivyofuata, sanaa iliendelea kustawi nchini Afghanistan. Mnara wa Jam katika eneo la Ghur ni mojawapo ya kazi bora za usanifu wa karne ya sita Hijria, ukiwa na mapambo ya matofali na maandishi ya Kufi. Vilevile, shule ya sanaa ya michoro midogo ya Herat, iliyohusishwa na wasanii kama Kamaluddin Behzad, ikawa na ushawishi mkubwa katika uchoraji wa ulimwengu wa Kiislamu.

Ufukaji wa mazulia, urembeshaji, hati nzuri za maandishi, mapambo ya vigae, uchongaji wa mbao na utengenezaji wa vyombo vya muziki vya jadi pia vimekuwa sehemu ya maisha ya kitamaduni ya Waafghanistan kwa karne nyingi. Baadhi ya sanaa hizo bado hurithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine katika familia na karakana za wenyeji.

Ubaguzi Unaoharibu Historia

Makala hiyo inakumbusha tukio la Machi 2001, wakati Taliban walipoharibu sanamu mbili kubwa za Buddha wa Bamiyan. Tukio hilo likawa mojawapo ya mifano inayojulikana sana ya uharibifu wa makusudi wa urithi wa kitamaduni katika zama za kisasa.

Sanamu hizo zilikuwa zimevumilia mabadiliko ya tawala, vita na mabadiliko ya kidini kwa karne nyingi, lakini hatimaye zikaharibiwa kutokana na uamuzi uliotanguliza tafsiri ya kiitikadi kuliko thamani yake ya kihistoria na kisanaa.

Makala inaibua swali muhimu: Je, kuhifadhi kazi ya kihistoria kunamaanisha kukubali au kuabudu imani ya kidini ya watu walioitengeneza?

Jibu lake ni hapana. Mtu anaweza kuwa mwaminifu kwa dini yake na wakati huohuo akalinda mabaki ya kihistoria yanayohusiana na dini nyingine. Kutokubaliana na imani fulani hakupaswi kuwa sababu ya kupuuza thamani ya kihistoria na kisanaa ya kazi zilizotengenezwa na wafuasi wa imani hiyo.

Kulinda sanamu za Bamiyan hakumaanishi kuunga mkono Ubudha, kama ambavyo kuhifadhi mahekalu ya kale, majengo ya Zoroastria au mabaki ya ustaarabu wa kabla ya Uislamu hakumaanishi kukubali imani za kidini za watu walioyatengeneza.

Kazi hizo ni sehemu ya kumbukumbu za kihistoria za nchi, na hakuna serikali inayopaswa kuwa na mamlaka ya kuandika upya au kuharibu historia kwa kutegemea matakwa na mitazamo yake pekee.

Utamaduni wa taifa si mali binafsi ya serikali, chama cha kisiasa au tafsiri fulani ya kidini kiasi cha kuweza kufutwa kwa matakwa ya upande mmoja.

Sanaa Dhidi ya Misimamo Mikali: Je, Dini Inapaswa Kupingana na Uzuri?

Kwa mujibu wa makala hiyo, madhara makubwa ya ubaguzi ni kumzuia mtu kutambua thamani ya mambo yaliyo nje ya imani au mtazamo wake binafsi.

Wakati historia na utamaduni vinapotazamwa kupitia mtazamo finyu wa kuruhusiwa na kukatazwa pekee, tofauti kati ya kazi bora ya sanaa na kitu kisicho na thamani inaweza kupotea.

Katika hali hiyo, muziki huonekana kama jambo la kupigwa marufuku badala ya urithi wa utamaduni; uchoraji hutazamwa kwa mashaka badala ya kuthaminiwa kama ubunifu wa binadamu; na sanamu za kihistoria huharibiwa badala ya kuhifadhiwa kama ushahidi wa akiolojia.

Hata hivyo, ustaarabu wa Kiislamu wenyewe una historia tajiri ya sanaa. Uandishi wa hati za Qur’ani, usanifu wa misikiti, mapambo ya vitabu, kazi za vigae, sanaa ya michoro midogo na fasihi ya Kiajemi vinaonyesha kuwa imani ya kidini na ubunifu wa kisanaa si lazima viwe maadui.

Kwa hiyo, makala inasisitiza kuwa ucha-Mungu haupaswi kuchanganywa na ushupavu wa kitamaduni. Katika historia ya eneo hili, wasanii wengi mashuhuri walikuwa pia wanazuoni, wanafikra na waumini walioiona sanaa kama njia ya kueleza uzuri, maarifa na uzoefu wa kibinadamu.

Tatizo huanza pale ubaguzi unapochukua nafasi ya maarifa, na mamlaka ya kisiasa inapolazimisha tafsiri yake finyu kuwa kipimo pekee cha kutathmini utamaduni na sanaa.

Muziki Unaponyamazishwa, Kumbukumbu za Taifa Pia Hupotea

Muziki wa jadi wa Afghanistan ni sehemu muhimu ya urithi wa kitamaduni wa nchi hiyo. Vyombo kama rubab, dambura na ghichak si vifaa vya kutoa sauti pekee, bali hubeba historia, hisia, mila na kumbukumbu za pamoja za jamii.

Kwa jamii nyingi za Hazara, dambura ni chombo kinachosimulia furaha, huzuni, mapambano na kumbukumbu za vizazi mbalimbali. Katika maeneo mengine, rubab na vyombo vingine vya asili vimechangia kwa kiasi kikubwa katika kuunda utambulisho wa muziki wa Afghanistan.

Makala hiyo inasema kuwa UNESCO ilitambua sanaa ya kutengeneza na kupiga rubab mwaka 2024 kama urithi wa kitamaduni usioshikika wa binadamu. Mwaka uliofuata, mtindo wa sanaa ya michoro midogo wa Kamaluddin Behzad, unaohusishwa na urithi wa kisanaa wa Afghanistan, nao uliingizwa katika orodha hiyo.

Utambuzi huo wa kimataifa unaonyesha kuwa vitu ambavyo baadhi ya makundi yenye misimamo mikali yanaweza kuviona kuwa visivyo na umuhimu au vinavyopaswa kuondolewa, vinaweza kuwa urithi wenye thamani kwa binadamu wote.

Hata hivyo, tangu Taliban waliporejea madarakani mwaka 2021, kumekuwa na taarifa mbalimbali kuhusu vikwazo dhidi ya wanamuziki, kufungwa kwa vituo vya mafunzo ya sanaa na kunyang’anywa au kuharibiwa kwa vyombo vya muziki.

Vikwazo hivyo havihatarishi tu riziki za wasanii, bali pia vinaweka hatarini urithishaji wa ujuzi na mila za kitamaduni kwa vizazi vijavyo.

Mwalimu wa sanaa anapolazimika kuficha chombo chake kwa hofu ya kuadhibiwa, msichana anapokosa fursa ya kujifunza uchoraji au muziki, au sanaa ya jadi inapokosa wanafunzi wa kuendeleza kazi hiyo, jamii hupoteza zaidi ya burudani. Hupoteza sehemu ya kumbukumbu zake za kitamaduni na utambulisho wake wa kihistoria.

Sanaa ni Urithi wa Waafghanistan Wote

Makala inasisitiza kuwa urithi wa kitamaduni wa Afghanistan hauwezi kufungwa ndani ya kabila, dini au lugha moja. Historia ya sanaa ya nchi hiyo imejengwa na mchango wa vizazi mbalimbali na jamii zenye tofauti za kikabila na kidini, ambazo kwa pamoja zimechangia kuunda ustaarabu wa eneo hilo.

Sanamu za Bamiyan, sanaa ya michoro midogo ya Herat, usanifu wa Ghur, mabaki ya kale ya Balkh, muziki wa jamii ya Hazara, sanaa za mikono za maeneo ya kaskazini na kusini, pamoja na mila za kifasihi na kisanaa za makabila mbalimbali, vyote ni sehemu ya hazina ya utamaduni wa Afghanistan.

Hakuna sehemu ya urithi huo inayopaswa kufutwa katika historia kwa sababu tu haipatani na imani au mapendeleo ya kitamaduni ya watawala wa sasa.

Jamii isiyoitambua historia na sanaa yake inaweza kupoteza hatua kwa hatua uhusiano wake na yaliyopita. Na jamii inayosahau yaliyopita hukabiliwa na changamoto kubwa zaidi katika kujenga mustakabali huru na wenye ufahamu.

Sanaa Haiwezi Kuangamizwa kwa Amri, Lakini Kizazi Kinaweza Kunyimwa Fursa ya Kuijua

Katika kuadhimisha Siku ya Kimataifa ya Wasanii, makala inasema kuwa wajibu wa jamii haupaswi kuwa kusherehekea tu washairi, wachoraji, wanamuziki na wasanii wa zamani, bali pia kutetea haki ya kizazi cha sasa kuujua, kujifunza na kuendeleza urithi huo.

Kuhifadhi mabaki ya kale, kuwaunga mkono wasanii, kurekodi na kuhifadhi kumbukumbu za sanaa za asili, kutoa mafunzo kwa vijana na kuruhusu mazingira yanayowezesha shughuli za kitamaduni si upendeleo ambao serikali zinawapa wananchi. Ni sehemu ya wajibu wao kwa historia na jamii.

Afghanistan inahitaji kuhifadhi urithi wake wa Kiislamu na pia kuielewa historia yake ya kabla ya Uislamu. Inahitaji ushairi na hati nzuri za maandishi, pamoja na muziki, uchoraji na sanaa za wenyeji.

Hakuna ustaarabu uliopata ukuu kwa kufuta yaliyopita, wala jamii iliyofikia ustawi wa kitamaduni kwa kunyamazisha ubunifu wa wasanii wake.

Inawezekana kutoiabudu sanamu lakini ukaithamini na kuihifadhi kama urithi wa kihistoria. Inawezekana kutokubaliana na mawazo ya watu wa zamani lakini bado ukajifunza na kuhifadhi kazi zao. Vilevile, inawezekana kushikamana na imani ya kidini bila kukubali kuharibiwa kwa historia na sanaa za watu wengine.

Makala inahitimisha kuwa sanaa ya Afghanistan ni amana iliyorithishwa kutoka kwa vizazi vilivyopita na ambayo inapaswa kukabidhiwa kwa vizazi vijavyo.

Misimamo mikali inaweza kuvunja chombo cha muziki, kuficha mchoro au kubomoa jengo la kihistoria, lakini vitendo hivyo haviwezi kufuta thamani ya kisanaa na kihistoria ya kile kilichoharibiwa.

Afghanistan si nchi ya vita na tawala pekee; ni nchi ya sanaa, uzuri na ustaarabu pia. Hakuna ubaguzi unaopaswa kuruhusiwa kuisahaulisha sehemu hii muhimu ya utambulisho wake.