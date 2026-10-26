Lavrov: Msimamo wa Trump Dhidi ya Iran ni wa Makosa na Hauwezi Kuleta Makubaliano Yanayozingatia Heshima ya Pande Zote

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, Sergey Lavrov, amekosoa matamshi na msimamo wa Rais wa Marekani, Donald Trump, dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisisitiza kuwa mwenendo huo si sahihi na hauchangii katika juhudi za kufikia makubaliano ya kidiplomasia yanayozingatia heshima ya pande zote na sheria za kimataifa.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la TASS la Urusi, Lavrov alitoa kauli hiyo wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika baada ya kumalizika kwa mkutano wa tisa wa Mazungumzo ya Kimkakati kati ya Urusi na Baraza la Ushirikiano la Nchi za Ghuba (GCC).

Mkutano huo ulifanyika katika mji wa Manama, mji mkuu wa Bahrain, kwa ushiriki wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi husika.

Akizungumzia matamshi ya Rais Trump dhidi ya Iran, Lavrov alisema kuwa mtazamo wa Marekani katika kushughulikia masuala yanayohusu Iran ni wa makosa na hauwezi kusaidia kufikiwa kwa makubaliano yenye msingi wa kuheshimiana na kuzingatia sheria za kimataifa.

Aidha, Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Urusi alizungumzia hali inayohusu Mlango-Bahari wa Hormuz, ambao una umuhimu mkubwa wa kimkakati katika usafirishaji wa mafuta na biashara ya kimataifa.

Lavrov alisisitiza kuwa suala la msingi katika kushughulikia hali ya sasa katika eneo hilo si kuangazia matokeo ya mvutano pekee, bali ni kuelekeza juhudi katika kuondoa sababu za msingi zinazochochea mgogoro.

Kauli hiyo ya Lavrov inaweka msisitizo katika umuhimu wa kushughulikia mizizi ya migogoro ya kikanda badala ya kutegemea misimamo mikali na matamshi yanayoweza kuongeza mvutano kati ya nchi.

Chanzo: Shirika la Habari la TASS