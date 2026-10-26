Mkuu wa Majeshi ya Iran Awaonya Viongozi wa Marekani na Israel: Tunahesabu Kila Dakika Tukisubiri Maamuzi Yenu ya Kipumbavu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mkuu wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Kamanda wa Makao Makuu ya Kati ya Khatam al-Anbiya (saww), Meja Jenerali Ali Abdollahi, ametoa tamko kali akiwahutubia viongozi wa Marekani na Israel, akionya dhidi ya kufanya maamuzi ambayo yanaweza kusababisha kuongezeka kwa mvutano na makabiliano dhidi ya Iran.

Katika taarifa yake, Meja Jenerali Abdullahi amesema kuwa Marekani na Israel zimejaribu mara nyingi uimara wa uongozi, dhamira ya wananchi, viongozi wa serikali na uwezo wa Vikosi vya Ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini majaribio hayo hayajafanikiwa kudhoofisha msimamo wa taifa hilo.

Akisisitiza juu ya uthabiti wa Iran, Abdullahi alisema:

"Mmepima mara nyingi azma na dhamira ya uongozi, wananchi, viongozi na Vikosi vya Ulinzi vyenye nguvu vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni kosa kujaribu tena jambo ambalo tayari mmelijaribu. Tunahesabu kila dakika tukisubiri maamuzi yenu ya kipumbavu."

Aidha, Mkuu huyo wa Majeshi ya Iran amewakosoa viongozi wa Marekani na Israel kwa kutoa kauli na vitisho ambavyo, kwa mtazamo wake, hawana uwezo wa kuvitekeleza.

Meja Jenerali Abdullahi amesema:

"Kama ingekuwa katika uwezo wenu, mngekuwa tayari mmetekeleza kaulimbiu mnazozitoa. Katika kila vita vilivyopita, mliingia vitani mkiwa na kaulimbiu ya kuuangusha mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu, kuigawa Iran na kuiangamiza. Lakini leo hii, nyinyi ndio mnaoangamizwa na kuanguka, wakati Iran yenye nguvu ikiendelea kusimama imara."

Kauli hiyo inaonesha msimamo mkali wa uongozi wa kijeshi wa Iran dhidi ya vitisho vinavyotolewa na Marekani na Israel, huku ikisisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaendelea kulinda mamlaka, uhuru na umoja wa taifa lake.

Tamko hilo pia linaonesha kuwa viongozi wa kijeshi wa Iran wanachukulia vitisho dhidi ya nchi yao kwa uzito na wanasisitiza utayari wa kukabiliana na hatua zozote zitakazochukuliwa dhidi yake.