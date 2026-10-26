Msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Dunia Itashuhudia Madhara ya Shambulio Lolote Dhidi ya Miundombinu ya Nishati ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), Brigedia Jenerali Hossein Mohebbi, ametoa onyo kali dhidi ya shambulio lolote linaloweza kulenga miundombinu ya nishati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisisitiza kuwa madhara ya hatua hiyo yatakuwa makubwa na dunia nzima itashuhudia matokeo yake.

Katika ujumbe aliouchapisha kupitia mtandao wa kijamii alfajiri ya Jumatatu, Brigedia Jenerali Mohebbi alieleza kuwa Iran ina uwezo wa kurekebisha kwa haraka miundombinu yake ya nishati iwapo itashambuliwa, kutokana na utaalamu na uwezo wa wanasayansi wake vijana.

Hata hivyo, alionya kuwa shambulio lolote la aina hiyo linaweza kusababisha majibu makali yenye athari kubwa kwa Israel.

Katika ujumbe wake, Mohebbi alisema:

"Shambulio lolote dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran, ingawa wanasayansi wetu vijana wataweza kurekebisha uharibifu huo mara moja, litazigeuza ardhi zinazokaliwa kwa mabavu kuwa ardhi iliyoteketea milele, na kuwalazimisha wavamizi wake kukimbilia katika Jangwa la Sinai."

Aidha, msemaji huyo wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu alihitimisha ujumbe wake kwa onyo kali akisema:

"Dunia itashuhudia kitakachotokea!"

Kauli hiyo ya Brigedia Jenerali Mohebbi inaonesha msimamo mkali wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kuhusu usalama wa miundombinu muhimu ya taifa, hususan sekta ya nishati ambayo ina umuhimu mkubwa kwa uchumi na maendeleo ya Iran.

Tamko hilo pia linaashiria uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati iwapo mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran yatatekelezwa.

Kwa upande mwingine, onyo hilo linaonesha kuwa Iran inasisitiza uwezo wake wa kujilinda na kujibu mashambulizi yanayoweza kulenga miundombinu yake ya kimkakati.